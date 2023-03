কীভাবে শুরু হকিংয়ের পথচলা?

সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য

রজার পেনরোজের প্রণয়ন করা গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করে হকিং দেখান যে চিরায়ত আপেক্ষিক তত্ত্বের কাঠামো দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু বর্ণনা করা হলে সেখানে অবশ্যই আদিতে একটা পরম (Singularity) বিন্দু থাকতে হবে। এই ফলাফল কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা পরবর্তী সময়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

কৃষ্ণগহ্বরের বলবিদ্যা

১৯৬৫ সালে রয় কার আইনস্টাইনের সমীকরণের ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বর সমাধান বের করলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৃষ্ণগহ্বরের সাধারণ ধর্ম কী, এ নিয়ে অনুসন্ধিত্সা জন্ম নেয়। হকিংও এই স্রোতের বাইরে থাকেননি। সাধারণভাবে আমরা বলি, কৃষ্ণগহ্বরের একটি দিগন্ত (Horizon) থাকে। সেটা পেরিয়ে গেলে কেউ আর ফেরত আসে না। আপেক্ষিকতার বিশেষজ্ঞদের কাছে এটা একটা শিশুতোষ সংজ্ঞা। কিন্তু অন্যদিকে অন্য কোনো টেকনিক্যাল সংজ্ঞা বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল না। হকিং ও তাঁর সহযোগীরা এই দিগন্তের একটা যুত্সই সংজ্ঞা দাঁড় করালেন। তাঁদের কাজের ফলে আমরা আজ পরিচিত হয়েছি (K) আপাত দিগন্ত (Apparent horizon), (L) ঘটনা দিগন্ত (event horizon) আর (M) কণা দিগন্ত (Particle horizon) ইত্যাদির সঙ্গে। এদের মধ্যে যদিও ঘটনা দিগন্তের নাম আমরা প্রায়ই হলিউডি চলচ্চিত্রে দেখতে পাই। কিন্তু একটা পাথরের অবস্থানের মতো এই দিগন্তের অবস্থান আমরা আঙুল দেখিয়ে বলতে পারব না। কারণ, এটা একটা চতুর্মাত্রিক ধারণা, আর এ জন্য এটাকে শনাক্ত করতে হলে আমাদের অসীম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে আপাত দিগন্ত নিয়ে কাজ করা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। লাইগোতে (LIGO) যে ধরনের মহাকর্ষ তরঙ্গ আমরা শনাক্ত করতে চেয়েছিলাম, তার নকশা জানার জন্য আমাদের প্রথমে কম্পিউটারে একটা গাণিতিক মডেল সমাধান করতে হয়েছিল। সেই মডেলে উত্স কোন সীমানার মধ্যে আছে, তা বের করার জন্য এই আপাত দিগন্তের ধারণাই ব্যবহূত হয়েছিল। এই দিগন্তের ধারণা ব্যবহার করে ১৯৭৩ সালে স্টিফেন হকিং, ব্র্যান্ডন কার্টার এবং জেমস বারডিন একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী আর্টিকেল লিখলেন। সেটার নাম হলো The Four Laws of Black-Hole Mechanics। যদিও এই আর্টিকেলের বেশ কিছু ফলাফল তাঁদেরই লেখা। আগের কাজগুলোর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো আকারে দেওয়া আছে-সব কটিকে একসঙ্গে করে তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলোর অনুকরণে সাজানো হয়েছিল। তাঁরা দেখালেন, তাপগতিবিদ্যার যে চারটি সূত্র আছে, সাধারণ কৃষ্ণগহ্বরের জন্য ঠিক এ রকম চারটি সূত্র লেখা যায়, যদি আমরা তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের সমন্বিত রূপের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের সূত্র তুলনা করি। তাপগতিবিদ্যা অনুযায়ী

ΔU = T (ΔS)...........................(1)

যেখানে ΔU হচ্ছে সিস্টেমের মোট শক্তির পরিবর্তন, T তার তাপমাত্রা এবং ΔS সিস্টেমের এনট্রপির পরিবর্তন। হকিং, কার্টার ও বারডিন দেখালেন, কৃষ্ণগহ্বরের ভরের পরিবর্তন ΔM হলে

ΔM = Δ (ΔA)/8π....................(2)

এখানে ΔA হচ্ছে কৃষ্ণগহ্বরের দিগন্তক্ষেত্রের (Horizon area) পরিবর্তন আর k হলো পৃষ্ঠ মহাকর্ষ (Surface gravity)। অন্যদিকে, ভর ও শক্তির সমতুল্যতার কারণে ( এবং c=1 একক ব্যবহার করলে) (২) নম্বর সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি

ΔU = k (ΔA) / 8π...................... (2)