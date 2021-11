মহাবিশ্বের বয়স মাপে কীভাবে

When life is full of trouble,

And mostly frost and bubble,

I turn to Doctor Hubble,

He is the man for me.

ছড়াটি এক ব্রিটিশ পত্রিকায় বের হয়েছিল বিজ্ঞানী হাবলের সম্মানে। সেটা ছিল ১৯২৯ সাল। এডউইন হাবল তখন প্রথম মেপেছেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতি, সেই সঙ্গে মহাবিশ্বের বয়স। একেবারে অবাক করে দেওয়ার মতো আবিষ্কার! মহাবিশ্বের আবার বয়স আছে নাকি? মহাবিশ্বের জন্মতারিখ আছে? আমাদেরই মতো ওর বয়স বেড়ে চলে? সেই চিরন্তন, শাশ্বত, অমর, অবিনাশী, চিরায়ত মহাবিশ্ব একমুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল! হাবল এক বিজ্ঞান সেমিনারে এ কথা জানান। সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে হাততালি দেওয়া শুরু করে। এমন সমাদর শুধু কবি, গায়ক এবং সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কপালেই জোটে। বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে এমন উচ্ছ্বাস একটি বিরল ঘটনা।

অবশ্য মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বিজ্ঞানীরা আগেই শুনেছিলেন। কেউ বিশ্বাস করেননি। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ১৯২২ সালে আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান দেখান যে আইনস্টাইনের সমীকরণের এক সমাধানমতে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে থাকবে। আইনস্টাইন নিজেও সেটা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি তাঁর সমীকরণে একটি ধ্রুবসংখ্যা বসিয়ে দেন, যাতে মহাবিশ্ব চিরদিন একই রকম থাকে। এ সংখ্যাটি মহাজাগতিক ধ্রুবক বলে পরিচিত। হাবলের আবিষ্কারের পরে আইনস্টাইন এই সংখ্যাকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে দুঃখ প্রকাশ করেন!

একটা দমকল ভেঁপু বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। যে মুহূর্তে ও আমাকে অতিক্রম করে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে ওই ভেঁপুর শব্দ আমার কানে অন্য রকম শোনাবে। একে বলা হয় ডপলার ইফেক্ট। আলোর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। একটি আলোর উত্স যদি আমার দিকে ছুটে আসে, তবে ওর রং আসল রঙের চেয়ে কিছুটা নীলাভ দেখাবে (Blue shift)। আলোর উত্স যদি আমার থেকে দূরে ছুটে যেতে থাকে, তবে ওর রং আসল রঙের চেয়ে কিছুটা বেশি লাল দেখাবে (Red shift)। দর্শকের বা উেসর গতি যতই বেশি হবে, এই রঙের তারতম্য ততই বেশি হবে, তাই আসল রঙের সঙ্গে পার্থক্যের পরিমাণ মেপে গতির পরিমাণ মাপা যায়। সে যুগে আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপটি ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। এই টেলিস্কোপে রাতের পরে রাত চোখ রেখে বিজ্ঞানী হাবল এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন, বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলো কাছের গ্যালাক্সিগুলো থেকে লাল দেখাচ্ছে, যে যত দূরে তার রং তত বেশি লাল।