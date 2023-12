বিজ্ঞানে পরিশ্রমের বিকল্প নেই—বিমান নাথ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানচিন্তা:

বিমান নাথ: বিজ্ঞানের লক্ষ্য যদি হয় প্রকৃতিকে গভীরভাবে জানা, তাহলে আমার মনে হয় না শেষ গন্তব্য বলে কিছু আছে। কারণ, গভীর থেকে গভীরতর স্তরে এই যাত্রার কোনো শেষ নেই। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কারণ, গন্তব্যে পৌঁছানোর তুলনায় যাত্রাপথের রোমাঞ্চটা আমার কাছে বড় বলে মনে হয়। কার্ল সাগান এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘The universe will always be much richer than our ability to understand it।’ মানে আমাদের যতটা বোঝার সক্ষমতা আছে, মহাবিশ্ব তার চেয়েও ব্যাপক, তার চেয়েও রহস্যময়। আমারও তা–ই মনে হয়।