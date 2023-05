মহাবিশ্বের সব আলো নিভে গেলে পরে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিন নকশার মধ্য থেকে ঠিক কোন নকশাটি আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধাবমান গ্যালাক্সিগুলো কি কোনোদিন তাদের বাইরের দিকে ধেয়ে চলার পালা বন্ধ করবে? যদি কোনোদিন এমন হয়, তবে আমাদের মহাবিশ্ব আবৃত। যদি বাইরের দিকে ছুটে চলা গ্যালাক্সির দলগুলো তাদের দৌড়বেগ কোনোদিন না থামায়, অনন্তকাল ধরে ছুটতে থাকে বাইরের দিকে, আর একসময় বিশ্বঝাঁকগুলোর পারস্পরিক মহাকর্ষবল শিথিল হয়ে গিয়ে ওরা সব একাকি হয়ে যায়, তবে আমাদের মহাবিশ্ব বিবৃত। আর যদি বিশ্বগুলো কোনোদিন ভেতরের দিকে ছুটেও না আসে, আবার অনন্তকাল ধরে বাইরের দিকে বেরিয়েও না যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব সমতল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মহাবিশ্ব আবৃত, বিবৃত না সমতল, তা ঠিকঠাক বলে দেওয়ার জন্য এর ভেতরকার মোট বস্তুর পরিমাণ খুঁজে বের করা। পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বস্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে, তা মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণ থামানোর পক্ষে মাত্র এক শতাংশ। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এর দশগুণ বস্তু হয়তো আছে অগোচর অবস্থায়। এদেরকে বলা হয় ডার্ক ম্যাটার। কিন্তু তাতেও মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণের হার কমে না।

বস্তুপুঞ্জ ছাড়াও মহাবিশ্বের বিপুল শূন্যস্থানে থাকতে পারে অগোচর শক্তি বা ডার্ক এনার্জি। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব মতে, বস্তু ও শক্তি যেহেতু পরস্পর সমতুল, আশা করা যায়, মহাবিশ্বের অদৃষ্টের ওপর থাকবে এই লুকোনো শক্তির কার্যকর প্রভাব। বাইরের দিকে ধাবমান গ্যালাক্সিগুলোর লাগাম টেনে ধরতে এটি হবে সহায়ক। কিন্তু বিশ শতকের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ ঘটছে আমাদের পূর্বেকার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি হারে। তাঁদের ধারণা, এর পেছনে আছে এই লুকোনো শক্তি। এর প্রভাব বস্তুর ঠিক বিপরীত। বস্তুপুঞ্জ যেখানে গ্যালাক্সিঝাঁকগুলোর দৌড়ের লাগাম টেনে ধরতে পারে, মহাবিশ্বের প্রসারণকে দিতে পারে থামিয়ে, লুকোনো শক্তি সেখানে গ্যালাক্সিঝাঁকগুলোকে বিপুল বেগে ঠেলে দিতে পারে বাইরের দিকে, বাড়িয়ে দিতে পারে মহাবিশ্বের প্রসারণের হার।

মহাবিশ্ব বিপুল সৃষ্টিযজ্ঞের এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ। এর সৃষ্টিশীল চরিত্র এখানে জড় পরমাণুকে উত্তীর্ণ করেছে আর এক সৃষ্টিশীল চরিত্রে, যে উপভোগ করে এর সৌন্দর্য; গড়ে তোলে সভ্যতা; উদ্ভাবন করে ভাষা-শিল্পকলা-বিজ্ঞান-দর্শন; রচনা করে কবিতা, বানায় গল্প; নক্ষত্রপুরীতে পরিচালনা করে অভিযান; আবিষ্কার করার চেষ্টা করে বৈজ্ঞানিক বিধি, যেগুলো দ্বারা মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়; গণনা করে এর ভবিষ্যৎ; উদ্ভাবন করে এমন নকশাগুলো, যেগুলোর মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বোঝা যায়, ধারণা পাওয়া যায় এর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির, আদি ও অন্তের; উপলব্ধি করার চেষ্টা করে মহাবিশ্বের মহিমাকে। এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ কোটি বছর আগে, বস্তু ও শক্তির অসীম ঘন ও অসীম উত্তপ্ত এক বিন্দুতে এক প্রচণ্ড মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। এর পরিণতি সংক্রান্ত তিনটি নকশার একটিতে—আবৃত বিশ্বনকশায় দেখা যায়, এটি শেষ হয় এক মহাপ্রলয়ের মধ্য দিয়ে। এই নকশায় মহাবিশ্ব বিলুপ্ত হয় মহাসংকোচন নামে খ্যাত এক মহাধসে। তাতে কালেরও ঘটে এক মহাবিলুপ্তি। এক অর্থে এই নকশায় মহাবিশ্ব চিরজীবী। কারণ, কালের ব্যাপ্তি যতটুকু—মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাসংকোচন পর্যন্ত—মহাবিশ্বের আয়ুও ঠিক ততটুকুই। আর এটিই চিরকাল।

অন্য দুটো নকশায় দেখা যায়, অন্তিম পরিণতিতে সৃষ্টির এই বিশাল রঙ্গমঞ্চ তার সব প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারময়। বিবৃত নকশায় মহাবিশ্ব ঠিক বিলুপ্ত হয় না। তবে এটি মরে যায়, রেখে যায় তার হিমায়িত শব। এতে কালের সূচনাবিন্দু আছে, কিন্তু নেই কোনো সমাপ্তিবিন্দু। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত একটি বিপুল প্রসারণশীল শূন্য হয়ে গহিন তমিস্রায় ফুলে উঠতে থাকে মহাবিশ্বের তুষারিত অবশেষ। আর সমতল মহাবিশ্বও শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে না। তার ভাগ্যেও নেমে আসে এক অন্ধকারময় মৃত্যু। এতেও আছে কালের সূচনাবিন্দু, কিন্তু নেই তার সমাপ্তিসূচক কোনো বিন্দু। তবে মহাবিশ্বের কপালে যা-ই থাকুক না কেন—মহাপ্রলয় কিংবা হিমায়িত তমিস্রা—বিজ্ঞানীরা বলেন, সেটি লুকিয়ে আছে অতিদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। এখনই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, মহাবিশ্বের বিপুল অন্ধকারে তারারা আলো জ্বালাবে আরও বহু বহু কোটি বছর।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রাম

