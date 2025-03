ছোট কোনো ব্ল্যাকহোল কি মানুষকে মেরে ফেলতে পারে

বিজ্ঞানীদের মতে, তাত্ত্বিকভাবে ব্ল্যাকহোল একটি পরমাণুর আকারেরও হতে পারে। এগুলোকে বলা হয় ম্যাইক্রো ব্ল্যাকহোল। আকার ছোট হলেও পাহাড়ের সমান ভর এতে পুঞ্জীভূত থাকতে পারে।

এবার মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। সর্বনিম্ন কতটুকু আকারের ব্ল্যাকহোল মানুষের জন্য প্রাণঘাতি? সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যপক রবার্ট জে. শেরার। তাঁর গবেষণাপত্রটি প্রকাশের জন্য এআরএক্সআইভি জার্নালে জমা দেওয়া হয়েছে। গবেষণার শিরোনাম, ‘Gravitational Effects of a Small Primordial Black Hole Passing Through the Human Body’ বা মানবদেহের মধ্যে দিয়ে পার হওয়ার সময় ছোট আদি ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় প্রভাব।