কোপার্নিকান শর্ত ও বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধানে

বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধান মানুষের আধুনিক সময়ের এক অভিনব চ্যালেঞ্জ। অনেককাল আগে মানুষ হয়তো কল্পনায় কিংবা স্রেফ চিন্তার চ্যালেঞ্জ হিসেবে ভেবেছিল, পৃথিবীর বাইরের জীবন কেমন হতে পারে বা আদৌ পারে কি না। কেবল এটুকু ভেবেছিল বলেই অনেকের জীবনহানি ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন আবারও ঘুরেফিরে এসেছে। বিশেষ করে রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কারের পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের একটা উপায় পাওয়া গেল। এই ভাবনা থেকেও বহির্বিশ্বে ধীশক্তিসম্পন্ন সভ্যতার সংখ্যা নিয়ে অনেকেই চিন্তা শুরু করেছিলেন বিশ শতকের ষাটের দশক থেকেই। তখন আশাবাদ অনেক উঁচু ছিল। কিন্তু তারপর থেকে ছায়াপথে নক্ষত্রের বিন্যাস, গ্রহের গঠন, উদ্ভবের তত্ত্ব, গ্রহের ভূতত্ত্ব, রসায়ন, গ্যাস-মিশ্রণ, নক্ষত্র থেকে তাদের দূরত্বের বিস্তার, প্রাণের উপযোগী পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, পৃথিবীর বিরলতা, মহাকাশে জৈব যৌগের সহজলভ্যতা, পানির উপস্থিতি প্রভৃতি বহু কিছু নিয়ে আমাদের জানার পরিধি বেড়েছে। এর ফলে ছায়াপথে বুদ্ধিমান সভ্যতার সম্ভাব্য সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ক্রমেই সংযত হয়েছে। অনেক শাণিত হয়েছে আমাদের বিশ্লেষণ। আগে যেমন শত শত ধীমান সভ্যতা খোঁজা হতো, এখন আর তেমনটি হয় না। তবে এখনকার সংখ্যাটা অর্ধডজন থেকে অর্ধশতের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

অতি সম্প্রতি দুই গবেষক কিছু অভিনব শর্তের অধীনে এই ছায়াপথে যোগাযোগে সক্ষম সভ্যতার (Communicating Extra Terrestrial Intelligent, CETI) সংখ্যা নির্ধারণে ব্রতী হয়েছেন (‘The Astrobiological Copernican Weak and Strong Limits for Intelligent Life’, The Astrophysical Journal, 896: 58, June 10, 2020)। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হলো জ্যোতির্জৈবনিক কোপার্নিকান শর্ত (Astrobiological Copernican limits)। এই শর্ত অনুযায়ী এই ছায়াপথে এবং সম্প্রসারিত অর্থে এই পুরো মহাবিশ্বেই, ধীমানসত্তার আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীর অনুরূপ শর্তের অধীনে। অর্থাৎ পৃথিবীর ‘মতো’ কিংবা কাছাকাছি শর্তে অথবা একদম পৃথিবীর মতোই আরেকটি গ্রহে যোগাযোগে সক্ষম ধীমান সভ্যতা বিকশিত হতে পারে। এ ছাড়া সম্ভব নয়। এটা একটা বেশ অদ্ভুত শর্ত এবং বলা বাহুল্য, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তার কারণ হলো, পৃথিবী, তার প্রাণী ও জীবসম্পদ ছাড়া আমাদের আর কোনো পর্যবেক্ষণসম্মত তথ্য নেই। তাই এই পৃথিবী এবং তার প্রাণকেই একমাত্র উদাহরণ হিসেবে ধরে নেওয়া ছাড়া আর কী উপায়? কথা উঠতে পারে, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ধীমানসত্তা কি সম্ভব হতে পারে না? পারে হয়তো, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি, হবে কি না, জানা যাচ্ছে না। এখন এই একটিমাত্র ডেটা পয়েন্টকে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতখানি যুক্তিসংগত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেখানেই প্রশ্ন জাগে, জীবন কি বিরল? পৃথিবীও কি বিরল? নাকি পৃথিবী ও তার জীবন একটা গড়পড়তা ঘটনা, উপযুক্ত পরিবেশ ও সময় পেলে সে আপনা থেকেই ডালপালা মেলে। এটাই কোপার্নিকান শর্ত।