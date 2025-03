ভিনগ্রহ বসবাসযোগ্য করার বিজ্ঞান: টেরাফরমিং

লেখক: বিজ্ঞানী ও লেখক; ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, ওমরন হেলথকেয়ার, সিঙ্গাপুর সূত্র: Zubrin, R., & Wagner, R. (1997). The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. Fogg, M. J. (1995). Terraforming: Engineering Planetary Environments. SAE International. McKay, C. P., & Zubrin, R. (2001). Technological Requirements for Terraforming Mars. NASA Ames Research Center. Elon Musk on Terraforming Mars – Interviews and talks by Elon Musk on how SpaceX plans to colonize and terraform Mars.