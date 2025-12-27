জীববিজ্ঞান

দাঁতের ব্যথায় কাত!

দাঁতের ব্যথায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু জানেন কি, এই ব্যথা আসলে আমাদের বন্ধু? দাঁতের এনামেল, পাল্প আর স্নায়ুর এই অদ্ভুত জ্যামিতির গল্প জানলে ব্যথার প্রতি আপনার রাগ কিছুটা কমতে পারে…

জিনাত শারমিন
দাঁতের ব্যথায় অনেকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে

আপনি হয়তো দাঁতকে একটি যন্ত্রাংশের মতোই ভাবেন। যেন শরীরের ভেতরেই তৈরি ছুরি-কাঁটাচামচ। কিন্তু দাঁত যদি এতই ব্যবহারিক হয়, তবে দাঁতে কেন এত ব্যথা হয়? যদি দাঁত যেকোনো অবস্থায় ব্যথা ছাড়া চিবোতে পারত, তাহলে কতই না ভালো হতো!

দাঁতে যদি কখনো ব্যথা না হতো, তাহলে জীবনটা অনেকের জন্যই আরেকটু আরামদায়ক হতো। সারা বছর তো আছেই, বিশেষ করে শীতকালে দাঁতে শিরশির করে না, এমন মানুষেরা লটারির টিকিটজয়ীর মতোই ভাগ্যবান! শীতের ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেকেই দাঁতের সংবেদনশীলতায় ভোগেন।

দাঁতের ব্যথা ভালো না মন্দ

দাঁতের ব্যথাকে আপনি যতই গালমন্দ করেন না কেন, আদতে দাঁতের ব্যথা কিন্তু ততটাও মন্দ নয়। বরং আপনার দাঁতের জন্য ভালো। দাঁতের ব্যথা হলো একধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর ফার্মিংটনের সান জুয়ান কলেজের ডেন্টাল হাইজিন প্রোগ্রামের পরিচালক ও আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র জুলিয়াস ম্যানজ বলেন, ‘কোনো দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করলে আমরা ব্যথার ভেতর দিয়ে তা টের পাই আর ব্যবস্থা নিতে পারি।’

ছবি: গেটি ইমেজ

ম্যানজ আরও বলেন, ‘আপনি যদি খুব গরম বা খুব ঠান্ডা কিছু খান, কিংবা দাঁত এতই ক্ষয় হয়ে যায় যে ভেতরের টিস্যু প্রকাশ পায়, তবে ব্যথা তৈরি হয়। আর ব্যথা মানুষকে সেই দাঁত ব্যবহার না করতে বাধ্য করে, যাতে দাঁতটাকে কিছুটা সুরক্ষা দেওয়া যায়।’ অর্থাৎ দাঁতের ব্যথা মূলত একটি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

এই দন্তবিশেষজ্ঞ জানান, দাঁত যদি ব্যথা অনুভব না করত, তাহলে আমরা ক্ষয় হওয়া বা ক্ষতির সম্মুখীন দাঁতও ব্যবহার করতাম। ফলে সেই দাঁতগুলো আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আর মানুষের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বড় সমস্যা। কারণ হাঙর বা কুমিরের মতো আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক দাঁত আর জন্মায় না।

দাঁতের ব্যথা আসলে কোথায় হয়

দাঁতের তিনটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে একেবারে ভেতরের স্তরটিকে বলা হয় পাল্প। এই স্থানে রক্তনালি ও স্নায়ু থাকে। সেই স্তরেই ব্যথা অনুভূত হয়।

স্নায়ুগুলো কেবল ব্যথা অনুভব করতে পারে, তাপমাত্রা অনুভব করে না। দাঁতের সংবেদনশীলতায় ভুগছেন, এমন মানুষেরা অনেক সময় গরম বা ঠান্ডায় ব্যথা বলে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে পাল্প তাপমাত্রা অনুভব করে না। তাঁরা ঠান্ডা আইসক্রিম, ড্রিংকস, জুস বা মিল্কশেকের মতো কিছু পান করলে যে ব্যথা হয়, তাকে বলেন ঠান্ডার ব্যথা।

মাঝের স্তর বা ডেন্টিন জীবিত হলেও এতে স্নায়ু নেই। তবে ডেন্টিনে তরল থাকে, যা দাঁত নড়াচড়ার সময় নড়ে। পাল্প সেই তরলের নড়াচড়ার অনুভূতি পায়।

তৃতীয় ও বাইরের স্তর হলো কঠিন সাদা এনামেল। একমাত্র এটিকেই আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। এনামেল ব্যথার কোনো অনুভূতি পায় না।

পাল্প ছাড়া আর কোথায় হয় দাঁতের ব্যথা

যদিও পাল্প দাঁতের একমাত্র স্নায়ুযুক্ত অংশ, তবে দাঁতের ব্যথার উৎস হিসেবে একমাত্র নয়। দাঁতকে চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে ধরে রাখে যে পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট, এই অংশটিও দাঁতের চিবানোর চাপ অনুভব করে ব্যথা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

পাল্প ও পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট ব্যথা অনুভব করতে পারে। তাই দাঁতের ব্যথা ঠিক কোন জায়গা থেকে আসছে, তা বোঝা কঠিন। এ জন্যই দাঁতের ব্যথার উৎস শনাক্ত করাই দাঁতের ডাক্তারদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

লেখক: সাংবাদিক

সূত্র: লাইভ সায়েন্স

