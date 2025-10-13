মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে অস্বস্তি প্রকাশ করে তরুণেরা
বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা এখন তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে আগের চেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করে। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশি তরুণ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বন্ধু বা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে গোপন করেছে।
গবেষণায় স্পষ্ট দেখা যায়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতা কম।
তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা গোপন করার এই প্রবণতা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এটি তাদের সামগ্রিক সুস্থতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার মতো মানসিক অসুস্থতারও দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু তথ্য গোপন করার কারণে তারা সময়মতো পেশাদার সাহায্য নেওয়া থেকে বিরত থাকছে।
প্রাপ্তবয়স্কদের স্বস্তি বেশি
এই গবেষণার ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিকতা তুলে ধরেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জনেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য উৎস বলে মনে হয়। গবেষণায় ৮৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বলেছেন, তাঁরা ডাক্তার বা থেরাপিস্টের কাছে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এছাড়া ৮৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধুদের কাছে এবং ৭৭ শতাংশ মানুষ মনের কথা খুলে বলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন পরিবারের কাছে।
গবেষণায় দেখা যায়, মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ করে। প্রায় ৪১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জানিয়েছেন, তাঁরা অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে প্রায়ই অস্বস্তিতে পড়ে।
কিন্তু তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে অস্বস্তি বেশি। প্রায় এক-চতুর্থাংশ তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক (১৮-৩৪ বছর বয়সী ২৩ শতাংশ) জানিয়েছেন, তাঁরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।
অর্ধেকেরও বেশি তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক স্বীকার করেছেন, তাঁরা বন্ধু বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য গোপন করেছেন।
গবেষণায় আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতি ১০ জন তরুণ প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ৩ জন জানিয়েছেন, তাঁরা পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নাম প্রকাশ না করে বা পরিচয় গোপন রেখে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন।