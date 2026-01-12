আলু ও টমেটো একসঙ্গে রাখা যায় না কেন

আলু ও টমেটো একসঙ্গে রাখা যায় না কেন
বাজার থেকে সতেজ আলু কিনে আনলেন, অথচ কয়েক দিনেই সেগুলো অঙ্কুরিত হয়ে নষ্ট হয়ে গেল! দোষটা কি দোকানির, নাকি আপনার নিজেরই? আপনার রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য গ্যাসই ঘটাচ্ছে এই কাণ্ড!
জীবনে ভালো থাকার জন্য অনেক বড় বড় উপদেশের দরকার নেই, ছোট তিনটি নিয়ম মেনে চললেই জীবনটা সুন্দর হয়ে যায়। প্রথমত, সবার প্রতি সদয় হোন। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন। তৃতীয়ত, কখনোই টমেটো ও আলু একসঙ্গে রাখবেন না!
আপনার মনে হতে পারে, আমার রান্নাঘরে আমি আলু ও টমেটো যেখানে ইচ্ছা রাখব, তাতে কার কী! আপনাকে কেউ আলু আর টমেটো একসঙ্গে রাখতে বাধা দিচ্ছে না, কিন্তু শখের আলুগুলো যদি অকালে নষ্ট হয়ে যায়, তবে কি ভালো লাগবে? টমেটো ও আলুর এই সাপে-নেউলে সম্পর্কের পেছনে লুকিয়ে আছে চমৎকার এক বিজ্ঞান। চলুন, রান্নাঘরের এই রহস্যটা জেনে নেওয়া যাক।
সবকিছুর মূলে আছে একটা বর্ণহীন গ্যাস, নাম ইথিলিন। এটি একধরনের উদ্ভিদ হরমোন। বীজ থেকে চারা গজানো, ফল পাকানো কিংবা পাতা ঝরানো নিয়ন্ত্রণ করে এই ইথিলিন। মজার ব্যাপার হলো, আপেল বা টমেটোর মতো ফলগুলো যখন পাকতে শুরু করে, তখন এরা নিজেরাই প্রচুর ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে। এই গ্যাস আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লে পাশের অন্য ফলগুলোও দ্রুত পাকতে শুরু করে। গাছ থেকে পেড়ে ফেলার পর এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত কাজ করে।
সবজি বা ফল ইথিলিন তৈরি করলেও সবার সহ্যক্ষমতা এক নয়। টমেটো, কলা বা আপেল হলো ইথিলিনের ফ্যাক্টরি। এরা প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস বাতাসে ছাড়ে। অন্যদিকে আলু বা পেঁয়াজ এই গ্যাসের প্রতি প্রচণ্ড সংবেদনশীল। টমেটোর পাশে আলু রাখলে টমেটো থেকে বের হওয়া ইথিলিন আলুর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ফলে আলুর আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে আসে এবং তা পচতে শুরু করে।
আলুর ক্ষেত্রে ইথিলিনের প্রভাবটা একটু বেশিই অদ্ভুত। আলুর গায়ে ছোট ছোট চোখ থাকে, যেখান থেকে নতুন চারা বের হয়। ইথিলিন গ্যাস আলুর এই সুপ্ত অবস্থাকে নষ্ট করে দেয়। টমেটোর সংস্পর্শে এলে আলু মনে করে তার বোধহয় বাড়ার সময় হয়ে গেছে! ফলে দ্রুত আলুর চোখ দিয়ে অঙ্কুর বের হতে থাকে এবং সতেজতা হারিয়ে ফেলে।
তাহলে সমাধান কী? খুব সহজ। সেসব ফল বা সবজি থেকে ইথিলিন বের হয়, সেগুলো এক জায়গায় রাখুন। যেমন টমেটো, কলা, আপেল। আবার যেগুলো ইথিলিন সহ্য করতে পারে না, সেগুলো আলাদা জায়গায় রাখা ভালো। যেমন আলু ও পেঁয়াজ। বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখতে পারলে আরও বেশি ভালো।