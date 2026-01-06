বইপত্র
গণিতে হিরো হতে চাইলে
বিজ্ঞানের কি কোনো ভাষা আছে? নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন, বিজ্ঞানের আবার ভাষা থাকে নাকি? উত্তরটা হলো—হ্যাঁ, আছে। আর সেই ভাষাটা হলো গণিত।
ছোটবেলায় ক্লাসের ফার্স্ট বয়কে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হতেন? স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে প্রশ্ন লেখার আগেই সে কীভাবে উত্তর দিয়ে দিত! হয়তো ভাবতেন, ও নিশ্চয়ই মুখস্থ করে এসেছে। কিন্তু আসল রহস্যটা অন্য জায়গায়। গণিতের কিছু জাদুকরী ট্রিকস জানলে আপনিও ক্যালকুলেটর ছাড়া নিমেষেই বড় বড় গুণ-ভাগ করে ফেলতে পারবেন।
আপনাকে যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করা হয়, বলুন তো ১.২ গুণ ১.৩ কত হয়? আপনি হয়তো মোবাইল বের করতে যাবেন। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালে মুখে মুখেই বলে দেওয়া সম্ভব—উত্তর ১.৫৬। কীভাবে করলাম? এই কৌশলগুলো শেখার জন্যই একটি চমৎকার বই হলো ঝটপট গণিত। বইটির পেছনের মলাটেই লেখা আছে—বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে মাত্র ৩০ দিনেই বইটি শেষ করা যায়। বইটিতে মোট ৩০টি অধ্যায় আছে, অর্থাৎ প্রতিদিন একটি করে নতুন ট্রিকস শেখার সুযোগ।
বইটি পড়ার সময় প্রথমদিকে হয়তো আপনার একটু কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু একবার এর ভেতরে ঢুকে গেলে নেশার মতো পেয়ে বসবে। লেখক গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বলেই হয়তো কঠিন বিষয়গুলো এত সহজে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে লিখতে পেরেছেন।
একনজরে
ঝটপট গণিত: সহজ কলাকৌশল
লেখক: কাজী আকাশ
প্রকাশক: প্রথমা
প্রচ্ছদ: এআই আর্ট/ উচ্ছ্বাস তৌসিফ
পৃষ্ঠা: ১৪৪
দাম: ৩০০টাকা
আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে বইয়ের ২৬তম দিনের পাঠ—গাণিতিক সৌন্দর্য। গণিতের ভেতরেও যে এত মায়া আর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তা এই অধ্যায়টি না পড়লে বোঝা যায় না।
আমাদের অনেকের মধ্যেই গণিত নিয়ে একধরনের অহেতুক ভীতি কাজ করে। এর মূল কারণ, আমরা সঠিক নিয়মে গণিত চর্চা করি না। অথচ ভেবে দেখুন, গণিত ছাড়া আমাদের একটি দিনও কি চলে? সময় দেখা থেকে শুরু করে দোকানের হিসাব—সবই তো গণিত। এ প্রসঙ্গে জার্মান গণিতবিদ কার্ল ফ্রেডরিখ গাউস বলেছিলেন—
মহাবিশ্বের এক অমৃত বাণী,
গণিতকে করেছে বিজ্ঞানের রানী।
বইটিতে চার দিয়ে গুণ বা ভাগের সহজ নিয়ম, ফিফথ রুটের কৌশল, দশমিকের হিসাব-নিকাশ এবং দুই অঙ্কের বর্গের মতো দারুণ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে বইয়ের ২৬তম দিনের পাঠ—‘গাণিতিক সৌন্দর্য’। গণিতের ভেতরেও যে এত মায়া আর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তা এই অধ্যায়টি না পড়লে বোঝা যায় না।
অবশ্য বইটিতে আরও কিছু বিষয় থাকলে হয়তো আরও সমৃদ্ধ হতো। যেমন প্যালিনড্রমিক সংখ্যা, আর্মস্ট্রং সংখ্যা, হ্যাপি সংখ্যা, বা ভ্যাম্পায়ার সংখ্যা! শুনতে অদ্ভুত লাগছে? গণিতের জগতে কিন্তু সত্যিই এমন সব মজার সংখ্যা আছে। স্কুলের পরীক্ষা হোক বা চাকরির ভাইভা, দ্রুত অংক করার এই কৌশলগুলো আপনার সময় বাঁচাবে অনেকখানি।
প্রথমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইটি অনলাইন বা অফলাইন যেকোনো বুক শপেই পাওয়া যাচ্ছে।