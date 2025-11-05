সময় কখন শুরু হয়েছিল

খুদে বিজ্ঞানী
সময় কখন শুরু হয়েছিল
কিছু প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, সময় সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ১ হাজার ৪০০ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে সময়ের সূচনা হয়। ধারণা করা হয়, এরপর একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে প্রসারিত হয়ে আজকের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিস্ফোরণের আগে সময় ও পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ভবিষ্যতে কোনো সময় মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে পারে। সুতরাং সময়ের শেষও হতে পারে। কিন্তু আগামী সপ্তাহে যদি সময় থেমে যায়?
বিগ ব্যাং
মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয় এক মহাবিস্ফোরণে। সেই বিস্ফোরণই বিগ ব্যাং নামে পরিচিত। প্রথম পরমাণু সৃষ্টি হতে ৩ লাখ
৮০ হাজার বছর এবং প্রথম নক্ষত্র সৃষ্টি হতে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন বছর লাগে।
দার্শনিক
খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিকেরা তাঁদের চারপাশের বিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেন। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের দেখা জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করতেন।