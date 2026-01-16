মহাকর্ষ বল কীভাবে কাজ করে
নিউটনের মহাকর্ষ বল আবিষ্কারের পর একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হলো, সূর্যের তো কোনো হাত-পা নেই বা দড়ি দিয়ে সে পৃথিবীকে বেঁধে রাখছে না। তাহলে ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূর থেকে সূর্য কীভাবে পৃথিবীকে টানছে, কীভাবে মহাকর্ষ বল কাজ করছে?
এ প্রশ্নের উত্তর বের করেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তিনি নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্র আবিষ্কারের প্রায় আড়াই শ বছর পর জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান, মহাজগতে বস্তুগুলো পারিপার্শ্বিক মহাশূন্যকে (স্পেস) প্রভাবিত করে। ফলে চারপাশে ওই বস্তুর একটি প্রভাব বলয় সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমেই মহাকর্ষ বল ক্রিয়াশীল হয়। তিনি এটাও আবিষ্কার করেন যে বিশ্বের কোনো কিছুই আলোর গতির চেয়ে দ্রুততর গতিতে চলতে পারে না।
নিউটনের সূত্র সৌরজগতের ক্ষেত্রে যে ঠিক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিউটন নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারেননি কীভাবে মহাকর্ষ বল এত দূর থেকে একে অপরকে আকর্ষণ করে। এবং এই ব্যর্থতার বিষয়টি তিনি তাঁর একটি লেখার ফুটনোটে উল্লেখও করে গেছেন। প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত সেটা সবার অজানাই ছিল। আইনস্টাইনই প্রথম বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেন।