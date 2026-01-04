শীতকালে পুকুরের পানি গরম থাকে কেন?
আমাদের অভিজ্ঞতায় এটা দেখেছি। শীতকালে পুকুরের পানি সামান্য গরম মনে হয়। এর কারণ, পানির তাপ ধারণক্ষমতা বেশি। দিনে মাটি ও পুকুরের পানি সূর্যের তাপে কিছুটা গরম হয়। সন্ধ্যায় মাটি দ্রুত তাপ হারায়, কিন্তু পানির তাপ ধীরে ধীরে কমে। সকালে দেখা যায় পুকুরের পানি তুলনামূলক গরম রয়ে গেছে কিন্তু বাইরের তাপমাত্রা কম। কুয়ার পানিও গরম থাকে, এর অবশ্য অন্য কারণও আছে।
মাটির গভীরে বাইরের ঠান্ডা সহজে পৌছাতে পারে না, বরং মাটির নিচের উষ্ণতায় পানি কিছুটা গরম থাকে। আর সেই উষ্ণতাটুকু সে ধরে রাখতে পারে। আমরা যদি শীতকালে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে যাই, তাহলে দেখব সেখানে শীত একটু কম। আবার গরমকালে গেলে দেখব গরম একটু কম। এর কারণও সেই একই। সমুদ্রের পানি তাপ বেশি ধরে রাখে। চারপাশের পাহাড় ও মাটি দ্রুত ঠান্ডা বা গরম হয়, কিন্তু সমুদ্রের পানির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ধীরগতিতে চলে। ফলে সমুদ্রসৈকতে আবহাওয়া মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ থাকে।