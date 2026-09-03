কার্যকারণ

টর্নেডো কীভাবে তৈরি হয়

আব্দুল কাইয়ুম Contributor image
আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
টর্নেডো সবকিছু ওপরে টেনে নেওয়ার মতো শক্তি পায় কোথায় থেকে?ছবি: সংগৃহীত

টর্নেডোতে ঘরবাড়ি, গাছপালা এমনকি টিউবওয়েল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমরা যেমন স্ট্র দিয়ে গ্লাসের কোমল পানীয় টেনে নিই, টর্নেডো তেমনি সবকিছু ওপরে টেনে নেয়। প্রশ্ন হলো টর্নেডো এত শক্তি কোথায় পায়? পায় মেঘ থেকে। সেখানে শক্তি জমা হয় একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। প্রচণ্ড গরমে কোনো এলাকার জলীয়বাষ্পভরা বাতাস নিম্নচাপে হালকা হয়ে ওপরে উঠে ঠান্ডা হয়। বাতাসের জলীয়বাষ্প জমে মেঘ হয়। এই রূপান্তরের সময় প্রচুর তাপ বের হয়। এই তাপশক্তি বাতাসের ওপরে ওঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় গতিশক্তিরূপে কাজ করে।

গরমকালে ঘূর্ণিঝড় প্রায়ই হয়, তবে উদ্ভুত বিশেষ পরিস্থিতিতে তা টর্নেডোর রূপ নেয়
ছবি: উইকিপিডিয়া

খুব গরমে বাতাস দ্রুত ওপরে উঠতে থাকলে নিচে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তখন চারপাশ থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসতে থাকে। সেই বাতাস এসেই আবার গরম হয়ে ওপরে উঠে যায়। এভাবে ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বাতাস ঘূর্ণির আকারে ওপরে উঠতে থাকে। গরমকালে ঘূর্ণিঝড় প্রায়ই হয়, তবে উদ্ভুত বিশেষ পরিস্থিতিতে তা টর্নেডোর রূপ নেয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে (বিষুবরেখার উত্তরাংশে) টর্নেডো সাধারণত মার্চ থেকে অগাস্ট মাসের মধ্যে হয়। উত্তর গোলার্ধে সৃষ্ট টর্নেডোর বায়ুপ্রবাহ চক্রাকারে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরপাক খায়।

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