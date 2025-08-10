কার্যকারণ

সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী কত বড়

আব্দুল কাইয়ুম Contributor image
আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

একটি বালুকণার ব্যাস প্রায় ১/১৬ মিলিমিটার থেকে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার, যা এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের (অ্যাস্ট্রোইউনিট) ১২ হাজার ভাগের ১ ভাগ। এক অ্যাস্ট্রোইউনিট (AU) হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ১৪ কোটি ৯৫ লাখ ৯৮ হাজার কিলোমিটার। সৌরজগতের ব্যাপ্তি কম করে হলেও নেপচুনের কক্ষপথের সমান, যার ব্যাস ৬০ AU। তবে ব্যাপক অর্থে সৌরজগতের ব্যাস ধরা হয় ৪ লাখ AU। তাহলে সৌরজগত্ ও পৃথিবীর আকারের অনুপাত ৭ লাখ ২০ হাজার থেকে ৪৮০ কোটি পর্যন্ত হতে পারে, নির্ভর করছে আমরা সৌরজগতের ব্যাস কোনটা ধরছি তার ওপর। এক হিসাবে সাহারা মরুভূমির আয়তনের সঙ্গে একটি বালুকণার আয়তনের অনুপাতের সঙ্গে এটা তুলনীয়।

আরও পড়ুন

জুলাই মাসে কেন এত গরম

কার্যকারণ থেকে আরও পড়ুন