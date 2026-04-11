কার্যকারণ

মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাবেন কি

আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা
গবেষণায় দেখা গেছে, মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯৯ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া খাবারে লেগে যায়ছবি: করবিস

অনেক সময় বলা হয়, হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার যদি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তুলে ফেলা যায়, তাহলে ভয় নেই। কথাটা সত্য নয়। এটা সেকেন্ডের কোনো বিষয় নয়। মেঝেতে সব সময় জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের সঙ্গে তা মিশে যায়। ওই খাবার খেলে পেটের অসুখ বা অন্য কোনো অসুখ হতে পারে। সবকিছু নির্ভর করে কতটা জীবাণু খাবারে লেগেছে আর শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কতটা তার ওপর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ৯৯ শতাংশ ব্যাকটেরিয়া খাবারে লেগে যায়। মেঝেতে কার্পেট থাকলে ব্যাকটেরিয়ার স্থানান্তর একটু কম হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা যদিও কিছু সময় পর কমে যায়, তাও দেখা গেছে, ২৪ ঘণ্টা পরও হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। এমনকি চার সপ্তাহ পরও অন্তত কয়েক শ ব্যাকটেরিয়া খাবারে লেগে থাকে। মাত্র ১০টি স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া পেটের অসুখ বাধাতে যথেষ্ট। তাই মেঝেতে পড়ে যাওয়া খাবার কখনো খাবেন না। অবশ্য অনেকে বলেন, বাঙালির পরিপাকতন্ত্র বেশ শক্ত বলে এসব ব্যাকটেরিয়া কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু এর কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই।

