মহাকাশে ডার্ক ম্যাটারের কাজ কী
বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিতে যে পরিমাণ পদার্থ আছে, তা মহাবিশ্বের সব পদার্থের তুলনায় খুবই কম। সুতরাং বাকি অদৃশ্য পদার্থই হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার। ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব আছে। কারণ, ছায়াপথগুলো আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুতগতিতে প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, ছায়াপথের দ্রুতগতিতে প্রসারিত হওয়ার কারণ কোনো অদৃশ্য শক্তি। এই অদৃশ্য শক্তিই হলো ডার্ক ম্যাটার।
ডার্ক ম্যাটার
ডার্ক ম্যাটার দেখা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডার্ক ম্যাটার মহাবিশ্বে অসমভাবে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। ডার্ক ম্যাটারই নক্ষত্র ও ছায়াপথের ওপরে মহাকর্ষ বল প্রয়োগ করে।
আমরা যাকে মহাশূন্য বলে মনে করি, তার বেশির ভাগই আসলে ডার্ক ম্যাটার।
সূত্র: আস্ক আ সায়েন্টিস্ট
আরও পড়ুন