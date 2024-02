পিএইচ স্কেল কী ও কেন 

পানির রাসায়নিক সংকেত H 2 O। মানে পানিতে দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। এগুলো আসলে থাকে একসঙ্গে, আয়ন হিসেবে। এই আয়ন কী জিনিস? কোনো পরমাণুতে যতটা ইলেকট্রন থাকার কথা, তার চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন থাকলে তাকে আয়ন বলে। যেমন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১। অর্থাৎ এর প্রোটন সংখ্যা একটি। স্বাভাবিকভাবেই এ মৌলকে চার্জ নিরপেক্ষ করতে একটি ইলেকট্রন দরকার। তাই হাইড্রোজেনে একটা ইলেকট্রন রয়েছে। কিন্তু হাইড্রোজনে যদি ২টি বা তার বেশি ইলেকট্রন থাকে কিংবা একটাও ইলেকট্রন না থাকে, তাহলে সেটা হবে হাইড্রোজেন আয়ন। কারণ তখন সেটি আর চার্জ নিরপেক্ষ থাকে না, বরং হয় ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক চার্জের হবে।

পানির ক্ষেত্রে এরকম আয়ন তৈরি হয়। একটা হাইড্রোজেন আয়ন (H+), অন্যটা হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH-)। হাইড্রোজেন আয়ন (H+) মানে, হাইড্রোজেনের যে ইলেকট্রনটি থাকার কথা, সেটা নেই। শুধু এর কেন্দ্রে রয়েছে একটা প্রোটন। তাই মাথার ওপরে ওই প্লাস (+) চিহ্ন। আর ওদিকে আছে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH-)। তাই পানির ক্ষেত্রে এই আয়ন দুটি (অর্থাৎ H+ ও OH-) সমান। সে জন্য পানি নিরপেক্ষ।

যদি কোনো দ্রবণে আয়নের পরিমাণ সমান না হয়, তাহলে সেই দ্রবণ আর নিরপেক্ষ থাকবে না। যেমন পানির দ্রবণে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি হলে হাইড্রোজেন আয়ন হতো কম। অর্থাৎ পিএইচ স্কেলে এর মান ৭-এর চেয়ে কম হতো। ফলে পানি হতো অম্লীয়। আবার হাইড্রোজেনের পরিমাণ কম হলো পিএইচ-এর মান হতো বেশি। তখন এটি হতো ক্ষারীয়।