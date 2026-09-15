টঙ্গী পাইলট স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সায়েন্স ফেস্ট

টঙ্গী পাইলট স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সায়েন্স ফেস্ট
আগামী ৩ অক্টোবর গাজীপুরে টঙ্গী পাইলট স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শহীদ তানভীন সায়েন্স ফেস্ট অ্যান্ড অলিম্পিয়াড–সিজন ২। জাতীয় শিশুকিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসর গাজীপুর মহানগরী ও নিউট্রিনো সায়েন্স ক্লাবের যৌথ আয়োজনে দিনব্যাপী এ বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবারের আয়োজনের স্লোগান—স্বপ্ন থেকে উদ্ভাবনে।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা গড়ে তোলাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। ৩ অক্টোবর সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এই উৎসব। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত থাকবেন শহীদ জাহিদুজ্জামান তানভীনের বাবা-মা। শহীদ তানভীনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের পথে উৎসাহিত করাও এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
এবারের আয়োজনে থাকছে দুটি প্রধান পর্ব—বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও প্রকল্প প্রদর্শনী। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ৪র্থ থেকে ৭ম শ্রেণি এবং সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে।
প্রকল্প প্রদর্শনীতে জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ২য় থেকে ৭ম শ্রেণি এবং সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারবে। একজন শিক্ষার্থী একক ভাবে অথবা সর্বোচ্চ দুই সদস্যের একটি দল নিয়ে অংশ নিতে পারবে। এ পর্বে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, মডেল, প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান বা উদ্ভাবনী ধারণা উপস্থাপন করা যাবে। প্রকল্প উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীদের এর উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালি, বৈজ্ঞানিক ধারণা, ব্যবহারিক প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচারকদের সামনে তুলে ধরতে হবে।
বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী ও সেরা পারফর্মারদের জন্য থাকছে পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদ। সব মিলিয়ে পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩০ হাজার টাকা। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি। উৎসবটি আয়োজন করছে ফুলকুঁড়ি আসর গাজীপুর মহানগরী। ব্যবস্থাপনা সহযোগী হিসেবে রয়েছে নিউট্রিনো সায়েন্স ক্লাব এবং ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে রয়েছে বিজ্ঞানচিন্তা।
এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন ও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: sf26.neutrinoscienceclub.org অথবা যোগাযোগ করা যাবে ০১৮১৬-৯৪৪৯৮১ অথবা ০১৯৯৬-৩৯৯২৬২ নম্বরে।