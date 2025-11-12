রেজাউর রহমানের স্মরণসভা ১৩ নভেম্বর
বিজ্ঞানী ও লেখক ড. রেজাউর রহমানের প্রয়াণে এক স্মরণসভার আয়োজন করেছে বিজ্ঞানচিন্তা। ১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় কারওয়ান বাজারের প্রগতি ইন্সুরেন্স ভবনের ১০ তলার সভাকক্ষে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
ড. রেজাউর রহমান বিজ্ঞানচিন্তার সূচনালগ্ন থেকেই এর উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানচিন্তায় নিয়মিত লেখালেখির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছেন সবসময়। তিনি বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আজীবন। সাধারণ মানুষের জন্য সহজভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখি ছাড়াও বেশকিছু উপন্যাস লিখেছেন তিনি। বিজ্ঞানবিষয়ে লেখালেখির স্বীকৃতি হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ২০২৪ পান রেজাউর রহমান।
রেজাউর রহমানের জন্ম ১৯৪৪ সালে। বাবা ফজলুর রহমান, মা লুৎফুনন্নেসা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগ থেকে এমএসসি করেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৫ সালে তিনি পড়াশোনা করতে যান চেক একাডেমি অব সায়েন্সেসে। সেখানে তিনি রেডিয়েশন বায়োলজি বিভাগে যোগ দেন। গবেষণা করেন ‘রেডিয়েশন এফেক্টস অন ইনসেক্টস’ নিয়ে। ১৯৭৯ সালে কীটতত্ত্বে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন। ফলের মাছি ফ্রুট ফ্লাই (বৈজ্ঞানিক নাম Ceratitis capitata) নিয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। সেখান থেকে গবেষণার কাজে ভিয়েনা, যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে আবার দেশে ফিরে আসেন। ফ্রুট ফ্লাইয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের পিএইচডি করান। তারপর থেকে টানা ৩৫ বছর গবেষণা করেছেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে।
রেজাউর রহমান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে ৩৫ বছর গবেষণা করেছেন। একসময় খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ড. রেজাউর রহমান গত ২৬ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।