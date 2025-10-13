আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত
আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াড ২০২৬-এর বাংলাদেশ বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর, শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিয়াড। বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাচাই করার সুযোগ দিতে আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব।
এতে অংশ নিয়েছে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে এইচএসসি ২০২৫ বা সমমান এবং পলিটেকনিকের ৪র্থ সেমিস্টার পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা। এই চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হয় ক্যাগল প্ল্যাটফর্মে। অংশগ্রহণকারীরা এখানে পাঁচ ঘণ্টার চ্যালেঞ্জে মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং কম্পিউটার ভিশন সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, অ্যালগরিদমিক চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পায়।
১১ অক্টোবর সকাল ৮টায় শিক্ষার্থীরা রিপোর্টিং শুরু করে। এরপর সকাল ৯টায় শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। শেষ হয় দুপুর ২টায়।
এই প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই করা প্রতিযোগীরা আইএআইও গ্রুমিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। সেখান থেকে বাছাইকৃতরা ২০২৬ সালের স্লোভেনিয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের মূল প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।
এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হচ্ছে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের উদ্যোগে। প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি। পাওয়ার্ড বাই রিভ চ্যাট এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ব্রেন স্টেশন ২৩, ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস ও ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট। আয়োজনের সহযোগী হিসেবে রয়েছে রকমারি। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো এবং বিজ্ঞানচিন্তা।
উল্লেখ্য, গত বছর সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বিশ্ব মঞ্চে অংশ নিয়ে দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও বাংলাদেশ দল নিজেদের আরও উঁচুতে তুলে ধরার প্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে।