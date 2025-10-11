প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ১২ পদক

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ১২ পদক
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের শিক্ষার্থীরা দুটি রৌপ্যপদকসহ মোট ১২টি পদক পেয়েছে।এরমধ্যে ১০টি ব্রোঞ্জপদক। গত ৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় মালয়েশিয়ার কেদাহ প্রদেশের রাজধানী আলোর সেতারে এই অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ৫-৯ অক্টোবর মালয়েশিয়ার আলবুখারি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। ২৩টি দেশের প্রায় চার শ প্রাথমিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছে।
বাংলাদেশের সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অরিজিৎ সাহা গণিতে এবং মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহমিদ হাসান বিজ্ঞানে রৌপ্য পদক অর্জন করেছে।
এছাড়া গণিতে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. নাবি হোসেন ও ইহান আবরাদ রহমান, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ওয়াফিয়া হাসান, মাস্টার মাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী লাবিবা বিনতে ফজলে এবং সিরাজগঞ্জের বনোয়ারি লাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফসান শফিক তালুকদার।
বিজ্ঞান রৌপ্যপদক জয়ী তাহমিদ হাসান জানায়, ‘আমি কোনো পদক পাবো সেটি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে বেশ ভালো লেগেছে। এটা আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।’
আর বিজ্ঞানে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে লাইটহাউজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৈয়দ আয়ান ঈসা, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অভিজ্ঞান রায়, সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আকিব ফাত্তাহ মুস্তফী, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাহাবী ইবনে কাব্য ও ময়মনসিংহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মিফতাহুল ইসলাম।
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ২২তম আসর হলেও বাংলাদেশ এই প্রথম এই আয়োজনে অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে গত ২২ আগস্ট দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ধাপে ধাপে ১২ জন শিক্ষার্থীকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত করা হয়। মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ দল ‘বেস্ট কোঅপারেটিভ দল’ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ দল স্টেম এক্সপ্লোরেশন প্রতিযোগতায় প্রথম রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।