বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে নওগাঁয় দুদিনের স্টেম কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে নওগাঁয় দুদিনের স্টেম কর্মশালা অনুষ্ঠিত
প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়। ১০ নভেম্বর দিবসটিকে ঘিরে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয় নানা অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে এই দিবসটি সামনে রেখে গত ১০ ও ১১ নভেম্বর নওগাঁর পত্নীতলায় অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনের স্টেম কর্মশালা।
ইউনেস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০১ সালে এই দিবসটির ঘোষণা করে। এবারের বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল—‘বিশ্বাস, রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ: ২০৫০ সালের জন্য আমাদের যে বিজ্ঞান প্রয়োজন’।
নওগাঁয় এই স্টেম কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল, দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অলিম্পিয়াড সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা। কীভাবে অলিম্পিয়াডগুলোতে অংশ নিতে প্রস্তুত হতে হয়, সে বিষয়ে জানানো ও বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানো। একই সঙ্গে আধুনিক স্টেম শিক্ষার ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া ছিল এর লক্ষ্য। স্টেম মানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত শিক্ষা, সংক্ষেপে স্টেম বা STEM।
দুই দিনের এই কর্মশালায় উপজেলার প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন। প্রথম দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এতে যোগ দেন। দ্বিতীয় দিন অংশ নেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। কর্মশালায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড, বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড, বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড, বাংলাদেশ এআই অলিম্পিয়াড ও জাতীয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান, গণিত, রোবটিকস ও প্রোগ্রামিং বিষয়ে পরিচালিত হয় নানা সেশন। হাতে-কলমে শিক্ষার্থীরা ড্রোন, রোবট ও মাইক্রোস্কোপসহ বিভিন্ন স্টেম সরঞ্জাম ব্যবহার করে, যা তাদের সরাসরি শেখার সুযোগ তৈরি করে দেয়। শিক্ষকদের জন্য ছিল পাঠদান পদ্ধতিকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার বিষয়ে বিশেষ সেমিনার ও আলোচনা সভা।
কর্মশালাটি যৌথভাবে আয়োজন করে পত্নীতলা উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক। আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলিমুজ্জামান মিলন।