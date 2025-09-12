আগামীকাল রাজশাহী আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহী আঞ্চলিক পর্ব আয়োজিত হবে আগামীকাল ১৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার। রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়ামে সকাল ৮টায় শুরু হবে এই উৎসব।
উৎসবে উপস্থিত থাকবেন রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি; বিকাশের ইভিপি ও হেড অফ রেগুলেটরি এন্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান; প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক (রাজশাহী) আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ; রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আজমাইন ইয়াক্বীন ও মো. জহিরুল ইসলাম; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. রবিউল হক এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ইহ্তিশাম ক্বাবিদ এবং বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার।
এ ছাড়াও জাদু দেখাবেন রাজীব বসাক, থাকবে গানসহ আরও বেশ কিছু মজার আয়োজন।
আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডাল, বই, বিজ্ঞান বাক্সসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার।
উৎসবে স্কুলের ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে। আর কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকবে দুটি ক্যাটাগরি। নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নেবে ৯ম-১০ম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরা এই দুই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
আঞ্চলিক উৎসবে কুইজের প্রতি ক্যাটাগরিতে ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কার হিসেবে থাকছে সার্টিফিকেট, মেডাল, বই, বিজ্ঞান বাক্সসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। পাশাপাশি এই বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। সেখানে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় অনেক পুরস্কার। এ ছাড়াও উৎসবে থাকছে বিজ্ঞান ম্যাজিক, রোবট প্রদর্শনী, প্রশ্নোত্তর পর্বসহ আরও অনেক মজার আয়োজন।
সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলতে আয়োজিত হচ্ছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ইতিমধ্যে ঢাকা ও রংপুর বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ও ২৭ সেপ্টেম্বর সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।বিজ্ঞান উৎসবের যেকোনো খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে, প্রথম আলোয় এবং বিজ্ঞানচিন্তার প্রিন্ট সংস্করণে।