সরকারি হরগঙ্গা কলেজে আয়োজিত হচ্ছে গণিতবিষয়ক সেমিনার
‘অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পথে’ শিরোনামে একটি গণিতবিষয়ক সেমিনার আয়োজিত হচ্ছে। আগামী ৩ নভেম্বর, সোমবার সকাল ১০টায় সরকারি হরগঙ্গা কলেজের গণিত বিভাগের উদ্যোগে ২২০৬ নং কক্ষে এই সেমিনার আয়োজিত হবে।
এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজ্ঞানবক্তা আসিফ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও সরকারি হরগঙ্গা কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শফিক ইসলাম।
উল্লেখ্য, প্রায় তেইশ শ বছর আগে আলেক্সান্দ্রিয়ার ইউক্লিড ১৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ এলিমেন্টস বইটি প্রকাশ করেছিলেন। অ্যারিস্টোটলীয় যুক্তির ভিত্তিতে তিনি এই গ্রন্থ সাজিয়েছিলেন। এলিমেন্টস-এর প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে ২৩টি সংজ্ঞা, ৫টি স্বীকার্য ও ৫টি সাধারণ সত্য নিয়ে।
এই দশটিকে সামগ্রিকভাবে স্বীকার্যও বলা যায়। এর মধ্যে পঞ্চমটিকে বলে ‘পঞ্চম স্বীকার্য’ বা ‘সমান্তরাল স্বীকার্য’। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। সেই সঙ্গে শুরু হয় ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্য বা সমান্তরাল সরলরেখা নিয়ে বিভ্রান্তি। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে আর কোনো কিছু এত বেশি আলোড়িত হয়নি।
কিন্তু এই পঞ্চম বা সমান্তরাল স্বীকার্য কী? ইউক্লিড কি আসলে ঠিক ছিলেন? এগুলো নিয়েই ‘অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পথে’ শিরোনামে বিজ্ঞান বক্তা আসিফ বক্তৃতা দেবেন।
সেমিনারে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ইতিহাস, এর তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানে এর বহুমুখী প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের বিমূর্ত ধারণাগুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং তাঁরা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার অনুপ্রেরণা পাবে।