২. পাই একটা ভাষা

পাই সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে পিলিশ নামে একটি ভাষা তৈরি হয়েছে। এই ভাষায় প্রতিটি শব্দের অক্ষর সংখ্যা পাইয়ের দশমিক সংখ্যা অনুসারে সাজানো হয়। লেখক মাইক কিথ নট আ ওয়েক বইটি এই ভাষায় লিখেছিলেন। এই ভাষার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক:

‘Now I fall, a tired suburbian in liquid under the trees, Drifting alongside forests simmering red in the twilight over Europe.’

এখানে ‘Now’ শব্দে ৩টি অক্ষর, ‘I’ শব্দে ১টি, ‘fall’ শব্দে ৪টি—এভাবে এটি পাইয়ের মান ৩.১৪১৫…।