কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সূচনা হলো যেভাবে

১৯৪২ সালের কথা। পিটসের বয়স তখন মাত্র ১৯ বছর। একদিন তাঁর বন্ধু এক রেস্তোরাঁয় পিটসকে পরিচয় করে দেন নিউরোফিজিওলজিস্ট ওয়ারেন ম্যাককালকের সঙ্গে। ম্যাককালক তখন মানব মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, তা জানার চেষ্টা করছিলেন। তিনি পিটসের গণিত, যুক্তিবিদ্যা, ল্যাতিন ও গ্রিক ভাষার দক্ষতা এবং প্রতিভায় অভিভূত হলেন। পিটস তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, তা গণিতের মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ম্যাককালক আগ্রহী হলেন, পিটসকে শেখাতে শুরু করলেন নিউরোফিজিওলজি এবং মস্তিষ্কের ব্যাপারগুলো। অপরদিকে সেটিকে কীভাবে গাণিতিক মডেলে পরিণত করা যায়, তা নিয়ে কাজে ডুবে গেলেন পিটস। কিছুদিন পরপর তাঁদের আলোচনা চলতে লাগল, কখনো ল্যাবে, কখনো আবার ক্যাম্পাসের করিডোরগুলোতে।

একসময় তাঁরা বুঝতে পারলেন, চমৎকার একটি ধারণা মোটামুটি দাঁড় করিয়েছেন। দুজন দুই মেরুর হলেও গবেষণার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। পরের বছর, ১৯৪৩ সনে তাঁরা লিখে ফেলেন একটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র—আ লজিক্যাল ক্যালকুলাস অব দ্য আইডিয়াস ইমিনেন্ট ইন নার্ভাস অ্যাকটিভিটি (A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity)।