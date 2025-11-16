কাঁচা মুরগি ধুয়ে রান্না করা কি বিপজ্জনক

কাঁচা মুরগি ধুয়ে রান্না করা কি বিপজ্জনক
রান্না করার আগে কাঁচা মুরগির মাংস ধুয়ে নেওয়াটা আমাদের বহু বছরের অভ্যাস। আমাদের মা-চাচীদেরও একই কাজ করেন। মনে হয়, কাঁচা মাংস না ধুলে বুঝি জীবাণু রয়ে গেল! কিন্তু যদি বলি, আপনার এই ধোয়ার অভ্যাসটাই আপনার পরিবারের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনছে?
আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, কাঁচা মুরগির মাংস ধোয়াটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং মারাত্মক বিপজ্জনক! তবে শুধু এটুকু পড়ে আঁতকে উঠবেন না। সম্পূর্ণ বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি।
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (USDA) এই নিয়ে ভয়ঙ্কর এক তথ্য দিয়েছে। তারা এক গবেষণায় দেখেছে, যারা রান্না করার আগে কাঁচা মুরগি ধুয়েছিলেন, তাদের ২৬ শতাংশই সেই জীবাণু সালাদের সবজিতেও ছড়িয়ে ফেলেছেন! ভাবছেন, কীভাবে?
মুরগির মাংসে সালমোনেলা বা ই. কোলাইয়ের মতো ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়া থাকতেই পারে। আপনি যখন কল ছেড়ে মুরগি ধুতে যান, পানির ঝাপটায় ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দূরে ছিটকে যেতে পারে! এই জীবাণু ছিটকে গিয়ে আপনার রান্নাঘরের সিঙ্কে, পাশের রাখা থালা-বাসনে, সবজি কাটার বোর্ডে, এমনকি আপনার কাপড়েও লেগে যায়। পরে যখন আপনি ওই সিঙ্কে সালাদের জন্য শসা বা টমেটো ধুতে যান, জীবাণুগুলো সোজা আপনার খাবারে চলে আসে।
আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের এক হিসাব বলছে, প্রতি ২৫টা মুরগির প্যাকেটের মধ্যে একটাতেই সালমোনেলা থাকার আশঙ্কা থাকে। আর সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি ৫টা ইউরিনারি ইনফেকশনের মধ্যে একটার সঙ্গেই রান্নাঘরে কাঁচা মাংস নাড়াচাড়ার ভুল পদ্ধতির সম্পর্ক আছে!
কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তো ভিন্ন! কারণ, এতক্ষণ যেসব কথা বললাম, তা বিদেশের জন্য প্রযোজ্য; যেখানে সব ধরনের মাংস সুপারশপের প্যাকেট করা থাকে। কিন্তু আমরা তো বাজার থেকে মুরগি কিনে বাসায় জবাই করে খাই। পালক, রক্ত, ময়লা তো লেগেই থাকে। ওটা না ধুয়ে রান্না করবেন কীভাবে?
এখানেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আলাদা। প্যাকেটজাত মুরগি ধোয়ার কোনোই দরকার নেই, কিন্তু আমাদের বাজারের মুরগি অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। তবে বিপদটা কিন্তু ধোয়া নিয়ে নয়, বিপদটা হলো ধোয়ার পদ্ধতি নিয়ে। যেহেতু আমাদের মুরগি ধুতেই হবে, তাই বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধোয়ার সময় শুধু একটু বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, জীবাণু যেন ছিটকে বাইরে না পড়ে।
অনেকেই বেসিনের কল ছেড়ে সেখানে মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করেন। এটা না করে বড় গামলায় মুরগি পরিষ্কার করুন। তাহলে মুরগি ধোঁয়া পানি বাইরে ছিটকে পড়বে না। সবচেয়ে ভালো হয়, কাঁচা মাংস কাটার জন্য আপনার বঁটি বা ছুরি এবং চপিং বোর্ডটি সম্পূর্ণ আলাদা রাখুন। এই বঁটি বা বোর্ডে ভুলেও সালাদ বা ফল কাটবেন না। প্রয়োজনে কাঁচা সবজি বা ফল আগে কেটে, ধুয়ে সরিয়ে ফেলুন। রান্নাঘরের সব কাজ শেষে কাঁচা মাংস ধরুন। সবশেষে কাঁচা মাংসে ধোঁয়ার পর সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড খুব ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলুন।
মনে রাখবেন, পানি দিয়ে ধুয়ে আপনি মুরগির সব ব্যাকটেরিয়া দূর করতে পারবেন না। ব্যাকটেরিয়া মারার একমাত্র উপায় হলো আগুন। মুরগির মাংসের ভেতরের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হবে। আমাদের হিসাবে, মাংসটা যতক্ষণ না হাড় থেকে সহজে আলাদা হয়ে আসছে এবং ভেতরে কোনো লালচে ভাব থাকছে না, ততক্ষণ ঠিকমতো রান্না করুন। টগবগ করে ফুটলে বা ভালোভাবে ভাজা হলে কোনো জীবাণুই আর বেঁচে থাকতে পারে না।
সুতরাং, মুরগি ধুয়ে নয়, বরং ঠিকমতো রান্না করে জীবাণুমুক্ত করুন। আর ধোয়ার সময় সতর্ক থাকুন, যাতে জীবাণু ছিটকে না পড়ে।