বিড়াল কেন বেশিরভাগ সময় বাঁ পাশ হয়ে ঘুমায়

বিড়াল কেন বেশিরভাগ সময় বাঁ পাশ হয়ে ঘুমায়
বিশ্বজুড়ে বিড়াল পোষাপ্রাণী হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। তুলতুলে শরীর আর আদুরে এই প্রাণীকে অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই। রাস্তাঘাটে হরহামেশাই বিড়াল আমাদের চোখে পড়ে। অনেকে আবার শখের বশে বিভিন্ন প্রজাতির বিড়াল নিজেদের ঘরে পোষেন। বিড়াল খুবই অলস আর ঘুমকাতুরে স্বভাবের প্রাণী। দিনের বেশিরভাগ সময় এরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। ঘুমন্ত বিড়াল দেখতে বেশি সুন্দর লাগে। বিড়ালদের ঘুমের ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান দেখা যাক।
বেশিরভাগ গৃহপালিত বিড়াল একাধারে ১০-১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায়। আবার একটা বিড়ালের জন্য ১৭ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটানোও অসম্ভব না। বিড়ালদের ঘুমের বেশ কিছু প্যাটার্ন আছে। সম্প্রতি কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে দেখা যায়, বেশিরভাগ সময় বিড়াল বাঁ পাশ ফিরে ঘুমায়। আমরা সাধারণত ডান পাশ ফিরে ঘুমাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কিন্তু বিড়াল কেন বেশিরভাগ সময় বাঁ পাশ ফিরে ঘুমায়? এর পেছনের বিজ্ঞানটাই-বা কী? চলুন জানা যাক।
বাঁ পাশ হয়ে ঘুমানো বিড়ালরা জেগে ওঠার পর তাদের বাঁ দৃষ্টির মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ উপলব্ধি করে। এটা মস্তিষ্কের ডান অংশে প্রক্রিয়াজাত হয়।
একদল গবেষক ইউটিউব থেকে বিড়ালদের ঘুমের কয়েকশ ভিডিও বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকদের মতে, বিড়ালদের এই বাঁ পাশ ফিরে ঘুমানোর প্রবণতা ধীরে ধীরে অভিযোজিত হয়েছে। এভাবে বাঁ পাশ ফিরে ঘুমালে বিড়ালের বেশ কিছু সুবিধা হয়। গবেষকেরা প্রস্তাব করেছেন, বাঁ পাশ ফিরে ঘুমানোর পছন্দটি বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া হিসাবে বিকশিত হতে পারে। ঘুম থেকে উঠেই দ্রুত শিকার করার জন্য বা পালিয়ে যাওয়ার জন্য ওরা এভাবে ঘুমায়। মানুষ হোক কিংবা প্রাণী, ঘুমন্ত অবস্থায় সবাই খুব নাজুক আর অসহায় বোধ করে।
এই গবেষণাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন ইতালির ইউনিভার্সিটি অব বারি আলদো মোরো, জার্মানির রুর ইউনিভার্সিটি বচুম, মেডিকেল স্কুল হ্যামবার্গ এবং কানাডা, সুইজারল্যান্ড ও তুরস্কের একদল গবেষক। বিড়ালদের ঘুমের এই ধরন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বারির অ্যানিমেল ফিজিওলজি অ্যান্ড বিহেভিয়ার রিসার্চ ইউনিটের সেভিম ইসপার্টা এবং বোচুমের বায়োসাইকোলজি গ্রুপের অধ্যাপক ওনুর গুন্টুরকুন ৪০৮টি ইউটিউব ভিডিও পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা সেখানে দেখেন, প্রতিটি বিড়ালকে অন্তত ১০ সেকেন্ড ধরে একপাশে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এরকম সব ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিড়ালই বাঁ পাশে ফিরে ঘুমাচ্ছে।
বেশিরভাগ গৃহপালিত বিড়াল একাধারে ১০-১৩ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায়। আবার একটা বিড়ালের জন্য ১৭ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটানোও অসম্ভব না।
গবেষকদের মতে, বাঁ পাশ হয়ে ঘুমানো বিড়ালরা জেগে ওঠার পর তাদের বাঁ দৃষ্টির মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ উপলব্ধি করে। এটা মস্তিষ্কের ডান অংশে প্রক্রিয়াজাত হয়। মস্তিষ্কের এই ডান অংশ স্থানিক সচেতনতা, হুমকি প্রক্রিয়াকরণ এবং দ্রুত পালানোর গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করে। যদি একটি বিড়াল তার বাঁ কাঁধে ঘুমিয়ে জেগে ওঠে, তাহলে শিকারি বা শিকার সম্পর্কে চাক্ষুষ তথ্য সরাসরি মস্তিষ্কের ডান অংশে যায়। এত মস্তিষ্কে তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সুবিধা হয়। গবেষককেরা আরও মনে করেন, বিড়ালের এই বাঁ দিকে ফিরে ঘুমানো সম্ভবত তাদের বেঁচে থাকারই একটা কৌশল হিসেবে অভিযোজিত হয়েছে।