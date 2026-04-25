হাঁটা ভালো, না দৌড়ানো ভালো

হাঁটা ভালো, না দৌড়ানো ভালো
শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমরা নিয়মিত হাঁটি বা দৌড়াই। কোনটা ভালো? এটা নির্ভর করে কী চাই তার ওপর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, যদি ওজন কমাতে চাই তাহলে দৌড়ানো বেশি কাজে দেয়। সাধারণভাবে বলা যায়, দৌড়াতে বেশি শক্তি ব্যয় হয়, তাই ওজন ও মেদ বেশি কমে। কিন্তু হাঁটলেও শক্তি ব্যয় হয়। দেখা গেছে, হেঁটে সমপরিমাণ শক্তি (ক্যালরি) ব্যয় করলেও ওজন নিয়ন্ত্রণ ততটা হয় না, যতটা হয় দৌড়ালে। যাঁরা দৌড়ান, তাঁদের শরীর বেশি হালকা-পাতলা থাকে। এর একটি কারণ হতে পারে এই যে দৌড়ালে ক্ষুধা কমে যায়।
পরীক্ষায় দেখা গেছে, দৌড়ানোর পর রক্তে পেপটাইড ওয়াইওয়াই (peptide YY) নামক হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা ক্ষুধা কমায়। হাঁটলেও পরিশ্রম হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ হেঁটেও পেপটাইডের মাত্রা বেশি বাড়ানো যায় না। ফলে ক্ষুধা ভালোই থাকে। তবে অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দৌড়ানোর প্রায় সমান সুফল পাওয়া যায় হেঁটে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে হাঁটা বেশি ভালো বলে প্রমাণিত হয়েছে।
আরটারিওক্লেরোসিস, থ্রমবোসিস অ্যান্ড ভাসকুলার বায়োলজিতে (মে, ২০১৩) প্রকাশিত এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, দিনে এক ঘণ্টা করে দৌড়ালে হৃদ্রোগের ঝুঁকি সাড়ে চার শতাংশ কমানো যায়। কিন্তু সমান শক্তি ব্যয় করে হাঁটলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি ৯ শতাংশ কমে।
তবে শুধু হেঁটে দৌড়ানোর সমান শক্তি ব্যয় করা কষ্টসাধ্য, এতে সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে বলা যায়, একেবারে কোনো রকম শরীর চর্চা না করার চেয়ে হাঁটা বা দৌড়ানোর যেকোনো একটি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভালো।