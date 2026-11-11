এইডস কীভাবে শুরু হয়েছিল

এইডস কীভাবে শুরু হয়েছিল
এইডস রোগটি মানুষের রোগ ছিল না, ভাইরাসটি ছিল শিম্পাঞ্জির। শিম্পাঞ্জি থেকে এইচআইভি-১ ভাইরাসটি কোনোভাবে প্রজাতি-প্রাচীর ডিঙিয়ে মানবদেহে ঢুকে পড়েছে। জানা মতে ৪০-৪২ বছর আগেও মানুষের মধ্যে এইডস বলতে কোনো রোগ পৃথিবীতে ছিল না। তাহলে মানুষের দেহে এ রোগটি কীভাবে এল? কিছুদিন আগে পর্যন্ত সন্দেহ করা হতো যে রোগটি ৫০-এর দশকে দুর্ঘটনাক্রমে CHAT (চ্যাট) নামক এক ধরনের মুখে খাওয়ার পোলিও-টিকা থেকে প্রথমে এসেছিল।
কিন্তু লন্ডনে অনুষ্ঠিত এইডস-এর উৎস সম্পর্কিত একটি সেমিনারে 'চ্যাট' তত্ত্বটি বাতিল করা হয়েছে। পোলিওর টিকা হিসেবে চ্যাট সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয় ১৯৫৭ সালে তৎকালীন বেলজিয়ান কঙ্গোতে (বর্তমানের গণতান্ত্রিক কঙ্গো এবং রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি)। সেখানে ১৯৫৯ সালে একজন কঙ্গোবাসীর দেহে এযাবৎ জানামতে সর্বপ্রথম এইচআইভি-১ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।
চ্যাট নামক পোলিও-টিকা তৈরির গবেষণায় নিয়োজিত তৎকালীন ডাক্তাররা সেই সময় শিম্পাঞ্জির কিডনির সঙ্গে বানরের কিডনি মিশিয়ে কিছু কাজ করতেন। তাই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে ওই টিকা থেকে রোগটা এসে থাকতেও পারে। কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ওই টিকার নমুনা পরীক্ষা করে তার মধ্যে কোনো এইচআইভি ভাইরাস বা শিম্পাঞ্জির ডিএনএ পাওয়া যায়নি।
দলে দলে মানুষ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বন কেটে সাফ করতে গিয়েই বেশি হারে শিম্পাঞ্জির আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং এভাবেই এইডস মানব দেহে এসেছে।
তা ছাড়া খোঁজখবর নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে সেই ৫০-এর দশকে সেখানকার ডাক্তাররা শিম্পাঞ্জির কিছু কিডনি সংগ্রহ করেছেন বটে কিন্তু সেটা করেছেন অন্য কাজে, পোলিওর টিকা তৈরির কাজে নয়। তারা সংগৃহীত কিডনিগুলো পাঠিয়ে দিতেন অন্যত্র। আরো নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এইডস রোগটি সেই সময়ের চ্যাট থেকে আসেনি। তাহলে রোগটা এসেছিল কীভাবে?
এ ব্যাপারে একটি ধারণা হলো প্রাচীনকালে শিকারিদের সঙ্গে শিম্পাঞ্জিদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় হয়তো প্রথমে কারো দেহে ভাইরাসটি এসেছিল। তবে এখন ধারণা করা হয় জনসংখ্যা বিস্ফোরণই এজন্য দায়ী। দলে দলে মানুষ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বন কেটে সাফ করতে গিয়েই বেশি হারে শিম্পাঞ্জির আক্রমণের শিকার হয়েছে এবং এভাবেই এইডস মানব দেহে এসেছে। কিন্তু এভাবে যদি কিছু এইচআইভি ভাইরাস এসেও থাকে তা অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়ার সীমিত সুযোগের কারণে বহু বছর যাবৎ মানব দেহে এসেও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
কিন্তু নগরায়ণের ফলে বহুগামিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ভাইরাসের দেহান্তরিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইনজেকশনের সিরিঞ্জ সুলভ ও সহজলভ্য হয় কিন্তু ডিসপোজেবল্ সিরিঞ্জের মতো সুলভ তখনও হয়নি। ফলে একই সিরিঞ্জ বারবার ব্যবহারের মাধ্যমে এইডস ভাইরাস এক দেহ থেকে আরেক দেহে সহজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবেই এইডস রোগের আবির্ভাব ঘটে।