ইভেন্ট

বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহী আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
বেলুন উড়িয়ে রাজশাহীতে বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করছেন অতিথিরাছবি: শহীদুল ইসলাম

অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রাজশাহী আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৯টায় রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অডিটরিয়ামে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। রাজশাহীর বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ১০টি প্রজেক্টে মোট ২৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১১ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১০ জনসহ মোট ২১ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা

০১. তাহমিদ-উল ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, নাচোল উপজেলা স্কুল

০২. মো. মুস্তাকিন, সপ্তম, রাজশাহী আলোর পাঠশালা

০৩. আব্দুল্লাহ আল মুহিত, ষষ্ঠ শ্রেণি, নাচোলে উপজেলা স্কুল

০৪. তাসফিয়া তাবাসসুম অথই, অষ্টম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৫. ফাতিহা নওশীন, ষষ্ঠ শ্রেণি, শহীদ নাজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৬. রাফিয়া তাসনিম জীম, সপ্তম শ্রেণি, লক্ষ্মীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৭. মারিয়াম খাতুন, সপ্তম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৮. রাকিন সালেহ আহমেদ, অষ্টম শ্রেণি, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

০৯. উম্মে হাবিবা, অষ্টম শ্রেণি, সাবিত্রি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

১০. রুবাইয়া শারমিন ঋতু, অষ্টম শ্রেণি, হামিদপুর নওদাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

বিশেষ

মোছাঃ মেহেরিমা সুলতানা, অষ্টম শ্রেণি, বালিয়াপুকুর বিদ্যানিকেতন

মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী

০১. মো. মিনহাজুল মাহিম জীবন, নবম শ্রেণি, নাচোল উপজেলা বিদ্যালয়

০২. ফাবিহা লামিসা খুসবু, দশম শ্রেণি, সরকারি প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৩. তাসমিয়া জামান, দশম শ্রেণি, রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

০৪. নহর আক্তার রাফিয়া, দশম শ্রেণি, লক্ষ্মীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৫. মেহেজাবিন খান বৃষ্টি, দশম শ্রেণি, লক্ষ্মীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৬. মোসাঃ লুবাবা তাসনিম, নবম শ্রেণি, শহীদ নাজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

০৭. মো. সামিন ইয়াসার সোহাগ, নবম শ্রেণি, নাচোল উপজেলা স্কুল

০৮. মো. আল-মাহিম, নবম শ্রেণি, রাজশাহী কোর্ট একাডেমী

০৯. মোসাঃ রোকেয়া খাতুন, নবম শ্রেণি, লক্ষীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

১০. মোসাঃ রেশমা খাতুন, নবম শ্রেণি, রাজশাহী আলোর পাঠশালা

প্রজেক্ট বিজয়ী

০১. মো. মুহতাসিন, তাহমিনুর রহমান ও সাদমান সাকিব, ষষ্ঠ শ্রেণি, রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ 

০২. ফারহান তৌসিফ, তাহমিদ আনাম ও রিজু, ষষ্ঠ শ্রেণি, রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

০৩. রাইসুল হাসান রাইস, মো. নাফসিন কাদির, অষ্টম শ্রেণি, রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ 

০৪. সিদ্ধার্থ প্রামাণিক, সামিত ওয়াশি ও নাবিল হাসান, অষ্টম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

০৫. অলি আহমেদ, মো. মুসফিকুন, অষ্টম শ্রেণি, হামিদপুর নওদাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

০৬. ইব্রাহিম ও রয়েল ইসলাম, দশম শ্রেণি, চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

০৭. তাহমিদ উল ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, নাচোল উপজেলা স্কুল

০৮. মো. আয়ান বিন আব্দুস সাত্তার, তাসনিম হাসিন রাদিব ও আব্দুল্লাহ মুস্তাফির, সপ্তম শ্রেণি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্কুল

০৯. আবরার আল রাজী ও নূর আহমেদ, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল

১০. মো. আল মাহিম ও মো. আরাফাত, নবম শ্রেণি, রাজশাহী কোর্ট একাডেমী

দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।

