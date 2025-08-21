ফিচার

বিজ্ঞান প্রজেক্ট

নিজেই বানাও মাটিবিজ্ঞানী রোবট

মিশাল ইসলাম
তুমি নিজেও তৈরি করতে পারো এমন একটি রোবটএআই আর্ট

দেশজুড়ে তৃতীয়বারের মতো শুরু হচ্ছে বিজ্ঞান উৎসব। এ উৎসবে তোমরা নানা ধরনের প্রজেক্ট বা প্রকল্প নিয়ে আসো। কেউ হয়তো প্রযুক্তিবিষয়ক প্রকল্প বানাও, কারও হয়তো পছন্দ ইলেকট্রনিকস। কেউ-বা স্থাপত্য, পরিবেশ বা ভৌতবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আসো। এ প্রকল্পগুলো বানানোর সময় তোমাদের কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যেমন প্রকল্পটির আইডিয়া কোত্থেকে পেলে, কেন এই প্রকল্প বানালে, এ ধরনের আর কী কী পণ্য বা প্রকল্প বাজারে আছে, তোমারটি কেন ওগুলোর চেয়ে ভালো বা সেটি কোন সমস্যা সমাধান করে ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রকল্পের খুঁটিনাটি হিসাব বা মাপজোখ লাগবে, এ প্রকল্প আদৌ বাস্তব কি না, বানাতে কেমন খরচ পড়ে এবং তুমি কীভাবে ধাপে ধাপে বানালে, এ বিষয়গুলো জানাতে হবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো আসলে সারা বিশ্বেই যেকোনো বিজ্ঞান প্রকল্প বা গবেষণার ক্ষেত্রে জানাতে হয়। বিজ্ঞানে কোনো লুকোচুরি নেই। তবে বিজ্ঞান উৎসবের জন্য সবচেয়ে বড় যে বিষয় মাথায় রাখতে হবে (ওপরের বিষয়গুলোর পাশাপাশি), তা হলো এর প্রতিটি বিষয় ও পেছনের বিজ্ঞান তুমি জানো কি না। এটুকু জানলে, এরপর তোমার প্রকল্প যদি মঙ্গলগামী নভোযান না–ও হয়, কিংবা তুমি যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম বড় কোনো সমস্যার সমাধান না–ও করতে পারো, তবু তোমার প্রকল্পটি মানসম্মত বলে বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে নিবন্ধনের সময় তোমাকে যে প্রকল্প–নির্দেশিকা বা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, তা ভালোভাবে পড়ো। অথবা পড়ো ‘যেমন চাই একটি বিজ্ঞান প্রজেক্ট’।

একটি বিজ্ঞান প্রকল্প কেমন হতে পারে, তা আরও ভালোভাবে বুঝতে এই প্রজেক্টটি দেখতে পারো।

কেমন হয়, যদি তুমি এমন একটি রোবোটিকস প্রজেক্ট তৈরি করতে পারো, যেখানে মাটির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করবে আরডুইনো দিয়ে তৈরি করা তোমার নিজের বানানো একটি রোবোটিক সিস্টেম? এ সিস্টেমকে মাটির টব বা কৃষিজমিতে লাগিয়ে মাটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কোন উদ্ভিদ এই মাটিতে ভালো জন্মাবে।

এ প্রজেক্টে আমরা দেখব, বিভিন্ন সেন্সর দিয়ে মাটির এই বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করা যাচ্ছে: মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা এবং pH মান (অম্লতা বা ক্ষারত্ব)।

মানগুলো পর্যবেক্ষণ করে তা এলসিডি ডিসপ্লেতে সরাসরি দেখানো যাবে। এটি দিয়ে বাগান, খামার ইত্যাদিতে বিভিন্ন মাটি নিয়ে গবেষণা করা যাবে।

যা যা লাগবে (উপকরণ)

সার্কিট সংযোগের সারাংশ

পাশাপাশি প্রতিটি উপকরণের প্লাস (+) বা উচ্চ ভোল্টেজের পিনকে আরডুইনোর 5V পিনের সঙ্গে এবং উপকরণের মাইনাস (–) বা নিম্ন ভোল্টেজের পিনকে আরডুইনোর গ্রাউন্ড (GND) পিনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

প্রোগ্রামের ধারণা

আরডুইনোর সফটওয়্যারে আমাদের কিছু লাইব্রেরি ইনস্টল করতে হবে—LiquidCrystal_I2C ও DHT

লাইব্রেরিগুলোর জিপ ফাইল গুগলে সার্চ করলে গিটহাব থেকে খুঁজে নিয়ে ডাউনলোড করা যাবে। তারপর সেটি আমাদের সফটওয়্যারে ইনক্লুড করলে ইনস্টল হয়ে যাবে।

আরও পড়ুন

সময় দেখুন সূর্যঘড়িতে

কীভাবে গবেষণা করবে

১. তোমার রোবোটিকস সিস্টেমকে একটি মাটির টবে যুক্ত করো।

২. ডিসপ্লেতে যেসব তথ্য দেখাবে, তা খাতায় লেখো।

৩. প্রতি টবে pH, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা তুলনা করো।

৪. কোন জায়গার মাটি উদ্ভিদের জন্য উপযুক্ত, তা বোঝার চেষ্টা করো। যেমন—

‘টব ০১ → ময়েশ্চারের মান 850, pH–এর মান 6.4 — উপযুক্ত সবজি চাষে’

‘টব ০২ → ময়েশ্চারের মান 90, pH–এর মান 9.0 — ক্যাকটাস বা শুকনা গাছ উপযুক্ত’

পাশাপাশি তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতার মান থেকে বোঝার চেষ্টা করতে পারো, এখন গাছে সার ও পানি দেওয়া উচিত হবে কি না। যেমন তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি এমন হতে পারে—

উচ্চ তাপমাত্রা + কম আর্দ্রতা: মাটি দ্রুত শুকিয়ে যাবে → পানি বা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

নিম্ন তাপমাত্রা + উচ্চ আর্দ্রতা: মাটি দ্রুত শুকাবে না → পানি বা সেচ দেওয়া স্থগিত রাখা যেতে পারে।

কিন্তু এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নিয়মগুলো জেনে নেবে গবেষণা করে।

তাহলে এখন তোমার কাছে গবেষণা করার মতো একটি রোবোটিকস প্রজেক্ট তৈরি আছে। চাইলে এই প্রজেক্টে আরও বিভিন্ন উপকরণ যুক্ত করে আরও কার্যকর করা সম্ভব—

১. SD Card দিয়ে ডেটা সেভ করা, যেন ডেটা লগিং করা যায়।

২. মোবাইলে ডেটা পাঠানোর জন্য WiFi বা Bluetooth সংযোজন।

বিজ্ঞান উৎসবে উপস্থাপন

তুমি চাইলে এই প্রজেক্ট দিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে সেটিকে একটি পোস্টার ও গ্রাফ বানিয়ে উপস্থাপন করতে পারো, যেখানে থাকবে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর:

‘আমার এলাকার কোন জায়গার মাটি গাছের জন্য ভালো?’

‘pH বাড়লে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় কি?’

লেখক: প্রধান রোবোটিকস কোচ, বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড

ফিচার থেকে আরও পড়ুন