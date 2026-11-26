আমাদের ঘরে মশারি এল যেভাবে
সন্ধ্যা নামলে উঠোনের এক কোণে খড়কুটো জ্বলে। ধোঁয়া খানিক ঘরের দিকে ভেসে আসে, বাকিটা মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। ভেতরে মা খাটের চার কোণে দড়ি টেনে বাঁধতে থাকেন। সাদা কাপড় নেমে আসে। ঘরটা হঠাৎ ছোট হয়ে যায়।
ওই ছোট ঘরের নাম মশারি। জিনিসটা অবশ্য এ দেশের নিজস্ব নয়। মশার কামড় থেকে বাঁচতে মানুষ জাল খুঁজছে বহুকাল ধরে। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস লিখেছেন, মিসরের জলাভূমির ধারে জেলেরা রাতে মাছ ধরার জালই টাঙিয়ে নিত ঘুমানোর জন্য। এ অঞ্চলে ধনীদের পালঙ্কে ঝালর দেওয়া পাতলা কাপড়ের আবরণ থাকত ঠিকই, তবে সেটা ছিল আরামের ব্যাপার। রোগ কীভাবে ছড়ায়, তখন তা কেউ জানত না।
ম্যালেরিয়া নামটাই এসেছে ইতালীয় মালা আরিয়া (Mala aria) থেকে, যার মানে খারাপ হাওয়া। উনিশ শতকে বাংলার গ্রামে জ্বর যখন একের পর এক বাড়ি ফাঁকা করে দিচ্ছিল, লোকে ভাবত দোষটা জলা আর পচা বাতাসের। সে শতকের ষাটের দশকে বর্ধমান অঞ্চলে যে জ্বর ছড়িয়েছিল, তাতে পুরো গ্রাম জনশূন্য হয়ে যাওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। মশার দিকে তখনো কারও চোখ পড়েনি।
ধারণাটা বদলাতে সময় লাগল। ১৮৯৭ সালে ভারতের সেকেন্দ্রাবাদে ব্রিটিশ চিকিৎসক রোনাল্ড রস একটি অ্যানোফিলিস মশার পেটে ম্যালেরিয়ার পরজীবী খুঁজে পেলেন। এর পাঁচ বছর পর, ১৯০২ সালে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারও পেলেন তিনি।
মশার কামড় থেকে বাঁচতে মানুষ জাল খুঁজছে বহুকাল ধরে। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস লিখেছেন, মিসরের জলাভূমির ধারে জেলেরা রাতে মাছ ধরার জালই টাঙিয়ে নিত ঘুমানোর জন্য।
এরপর মশারির মানে বদলে গেল। আরামের জিনিসটা হয়ে উঠল রোগ ঠেকানোর উপায়। কিন্তু এই উপায় কেনার সামর্থ্য সবার ছিল না। শহরের বাবুদের ঘরে বিলেতি জালি কাপড় ঢুকছিল, কিন্তু গ্রামের চাষির ভরসা তখনো ধোঁয়া আর নিমপাতা। গরমের রাতেও চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে হতো অনেককে, শুধু মশার কামড় এড়াতে।
গ্রামের ঘরে মশারি ঢুকল ধীরে ধীরে। মশারি কেনা মানে সংসারের একটা বড় খরচ। তাই ধান উঠলে কিংবা পাট বেচার টাকা হাতে এলে তবেই কথাটা উঠত। হাটবারে গজ হিসেবে কাপড় কেনা হতো, দোকানি মেপে কেটে দিতেন, দুপুরের নিরিবিলিতে বাড়িতে বসে চলত সেলাই। ফুটো হলে তালি পড়ত। তালির ওপর আবার তালি। একটা মশারি বছরের পর বছর টিকে যেত। আর তার নিচে ঠাসাঠাসি করে শুত গোটা পরিবার—বড়দের মাঝখানে ছোটরা, কারও পা কারও পেটের ওপর।
মশারি টাঙানোরও একটা কায়দা ছিল। চার কোণে দড়ি বাঁধা তো ছিলই, তোশকের নিচে কাপড়ের প্রান্ত গুঁজে দিতে হতো, যাতে কোথাও এক চুল ফাঁক না থাকে। ছোটরা এটা শিখত দেখে দেখে। প্রথমবার নিজে গুঁজতে পারলে ধরে নেওয়া হতো, সে বড় হয়েছে।
শহরের বাবুদের ঘরে বিলেতি জালি কাপড় ঢুকছিল, কিন্তু গ্রামের চাষির ভরসা তখনো ধোঁয়া আর নিমপাতা। গরমের রাতেও চাদর মুড়ি দিয়ে শুতে হতো অনেককে, শুধু মশার কামড় এড়াতে।
ক্রমে সুতির জায়গা নিতে শুরু করল নাইলন। দামে সস্তা, ধোয়ার পর শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। রংও এল গোলাপি ও আকাশি। কোথাও কোথাও বাঁশের খুঁটির বদলে খাটের মাথায় লোহার ফ্রেম বসল। ম্যালেরিয়াপ্রবণ কয়েকটি জেলায় পরে সরকারি কর্মসূচিতে কীটনাশক মাখানো মশারি দেওয়া শুরু হলো। ওই জালে মশা বসলে আর উড়ে যেতে পারে না।
ম্যালেরিয়া এখন বাংলাদেশে অনেক কমে এসেছে। যা আছে, তা মূলত পার্বত্য জেলাগুলোতে, বিশেষ করে বান্দরবানে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে রোগটি নির্মূলের লক্ষ্য ঠিক করেছে।
মশারির ভেতরের জগৎটা আলাদা। বাতি নিভলে ছোট একটা ঘর তৈরি হয়, নিজের মতো। দাদির গল্প শুরু হয় ওখান থেকেই। ছোটরা কোণ তুলে বাইরে উঁকি দেয়, ধমক খায়, আবার ঢোকে। শীতে কাপড়টা ঠান্ডা আটকায় না, অথচ ভেতরে ঢুকলে কেন যেন গরম লাগে। কোনো একটা মশা ঢুকে পড়লে কেউ অন্ধকারে হাততালি দেয়, ঠাস করে শব্দ হয়।
ম্যালেরিয়া এখন বাংলাদেশে অনেক কমে এসেছে। যা আছে, তা মূলত পার্বত্য জেলাগুলোতে, বিশেষ করে বান্দরবানে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে রোগটি নির্মূলের লক্ষ্য ঠিক করেছে।
এখন ডেঙ্গুর এডিস মশা কামড়ায় দিনের আলোয়, মশারি টাঙানোর অনেক আগেই। শহরের ফ্ল্যাটে কয়েল জ্বলে, স্প্রের গন্ধ ভাসে। কারও হাতে বিদ্যুতের ব্যাট। খাটের চার কোণে দড়ি বাঁধার জায়গা অনেক ঘরেই নেই, ক্লিপ দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তবু সন্ধ্যার পর কোনো না কোনো ঘর থেকে মশারি টাঙানোর সেই পুরোনো শব্দ আসে।
মায়ের হাতের সেই গিঁট কোনো কোনো ছেলেমেয়ে আজও ঠিকমতো দিতে পারে না। কোণটা একটু ঢিলে থেকে যায়, আর রাতের কোনো একসময় একটা মশা ঠিকই ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে।