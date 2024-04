বিদায় বিজ্ঞানী পিটার হিগস

কণাপদার্থবিজ্ঞানীদের সাধের স্ট্যান্ডার্ড মডেলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণাটির নামকরণ করা হয়েছিল তাঁর নামানুসারে। বিজ্ঞানীরা বলেন হিগস বোসন, তবে গোটা দুনিয়া অবশ্য একে চেনে ‘ঈশ্বর কণা’ নামেই। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার জ্ঞান অনুযায়ী পদার্থের মৌলিক কণাদের ভর সৃষ্টির নেপথ্যে কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে হিগস বোসন, তথা হিগস ফিল্ডের।

পিটার হিগসের জন্ম ২৯ মে, ১৯২৯; ইংল্যান্ডের নিউক্যাসেল-আপন-টাইন শহরে। বাবা টমাস হিগস ছিলেন বিবিসির সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। পিটারের শৈশব কেটেছে ব্রিস্টল শহরে। স্থানীয় যে কোথাম গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, একসময়ে সেখানে পড়াশোনা করেছেন আরেক দিকপাল ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পল ডিরাক। তারপর সিটি অব লন্ডন স্কুল হয়ে কিংস কলেজ। ১৯৪৭ সালে পদার্থবিদ্যায় ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৪-তে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন হিগস। থিসিসের শিরোনাম, ‘সাম প্রবলেমস ইন দ্য থিওরি অব মলিকিউলার ভাইব্রেশনস’ (Some problems in the theory of molecular vibrations)।

১৯৬০ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদে যোগ দেন ড. পিটার হিগস। ছাত্রজীবন থেকেই এডিনবরা তাঁর প্রিয় শহর। এই শহরই জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সয়েলের জন্মভুমি, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তড়িৎ ও চৌম্বকত্ব আদতে একই বলের ভিন্ন প্রকাশরূপ। একে তড়িৎ-চুম্বকত্ব বলে। আলো একপ্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।