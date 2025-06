- স্যার যদি আপনেরে যাইতে না দেই, কী করবেন?

- তারপরও আমাকে যেতে হবে। আপনারা যেতে না দিলে আমি আমার মতো করে যাব।

- কীভাবে স্যার? টাইম ট্রাভেল?

- ঠিক তা না। আমি নিজেকে ভেঙে ফেলব যেভাবে সময়কে ভাঙি ...অণু–পরমাণুতে...তারপর...

এএসপি উঠে দাঁড়াল। ‘ভাঙেন স্যার, ভাঙতে থাকেন, হাতুরি লাগলে বলেন আইনা দেই। আমি আইতাছি...’

বাইরে এসে এএসপি সাহেব বড় করে হাই তুললেন। জুনিয়ার অফিসাররা আগের মতো ঘিরে ধরল।

- স্যার ঘটনা কী?

- ঘটনা আবার কী, কাগজপত্র রেডি কইরা চালান কইরা দেও। খালি খালি সময় নষ্ট।

- ডলা দিব না স্যার?

- অবশ্যই, দেইখ আবার মাইরা ফেইল না।

আগের না খাওয়া বেনসন সিগারেটটা ধরিয়ে এএসপি সাহেব তার রুমে ঢুকতে পারলেন না। জুনিয়ার অফিসার তিনজন ছুটে এল।

- স্যার? স্যার??

- কী হইছে?

- উনি স্যার উনার রুমে নাই।

- কি ক্কি?? বলছ??

তিনিও ছুটে গেলেন। সত্যি রুমটা ফকফকে ফাঁকা। মানে কী?

- স্যার উনি উধাও! একটা শিরশিরে অনুভূতি এএসপি সাইমুন সারোয়ারের মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। গলার কাছটা কেমন যেন দম বন্ধ লাগছে। টেবিলটার ওপর প্রফেসর সাহেবের পকেটের নীল বলপয়েন্ট কলমটা ক্যাপ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সবাই খেয়াল করে দেখল, বলপয়েন্ট কলম দিয়ে সম্ভবত প্রফেসর সাহেব কিছু একটা লিখে গেছেন টেবিলের ওপর। সবাই ঝুঁকে পড়ল লেখাটার ওপর, ইংরেজিতে লেখা—‘Everthing is theroretically imposible. until it is done’।

*লেখাটা ২০২৪ সালে বিজ্ঞানচিন্তার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত