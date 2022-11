কৃষ্ণগহ্বরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি নামে একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। সেটার সারমর্ম হচ্ছে, বস্তুই নির্ধারণ করে স্থানের আকৃতি এবং স্থানের আকৃতি নির্ধারণ করে বস্তুর গতি (matter tells space how to curve and space tells matter how to move)। এ থিওরি অনুযায়ী শুধু আমাদের সামনে দৃশ্যমান স্থানের আকৃতি এবং বিভিন্ন ধরনের স্থানের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে, সেটা গাণিতিকভাবে বর্ণনা করা যায়। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব পৃথিবীর ওপরে থাকা বস্তুর চলাচল খুব ভালোভাবে বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুর ঠিক আশপাশের স্থান এবং সময়ের আকৃতির বর্ণনা করতে প্রয়োজন হয় আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির। কিন্তু ঘন বস্তুর থেকে যথেষ্ট দূরে গিয়ে আবার নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করা যায়। কারণ, নিউটনের সলিউশন বা সমাধান জেনারেল থিওরির একটি বিশেষ রূপ। জেনারেল থিওরির গাণিতিক কাঠামো ব্যবহার করেই ১৯১৬ সালে প্রথম স্থবির ব্ল্যাকহোলের সমাধান প্রস্তাব করেন কার্ল শোয়ার্জশিল্ড। আইনস্টাইন নিজে তখন বিশ্বাস করতে পারেননি যে এমন বস্তু আছে। ১৯৫৮ সালে এ ম্যাথমেটিক্যাল প্রস্তাবের সঠিক ভৌত বর্ণনা দেন ডেভিড ফিঙ্কেলস্টাইন। তিনি ব্ল্যাকহোলের আবরণ বা ইভেন্ট হরাইজনকে এমন একটি দেয়াল হিসেবে বর্ণনা করেন, যেখান থেকে আলোর কণার পক্ষেও সম্ভব নয় ফিরে আসা। ১৯৬৩ সালে রয় কার প্রথমবারের মতো একটি ঘূর্ণমান ব্ল্যাকহোলের গাণিতিক বিবরণ দেন।

এ ছাড়া কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক প্রস্তাব আছে। যেমন স্টিফেন হকিংয়ের হকিং রেডিয়েশন। যেকোনো স্থানে ম্যাটার ও অ্যান্টিম্যাটার (ভার্চ্যুয়াল কণা) জোড়া জন্ম নেয় আবার মিলিয়ে যায়। হকিং প্রস্তাব করেন, ইভেন্ট হরাইজনের কাছাকাছি এমন কোনো জোড়া জন্ম নিলে জোড়ার একটি ইভেন্ট হরাইজনের ভেতরে হারিয়ে যায় এবং অন্যটি মহাকাশে থেকে যায়। নতুন এই ম্যাটার বা বস্তু মিলিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু বস্তু উৎপাদন করতে লাগে শক্তি এবং ভর-শক্তির সংরক্ষণবাদ প্রকৃতির একটি মৌলিক নিয়ম। তাই এই নতুন বস্তু উৎপাদনের শক্তিটুকু চুকিয়ে দিতে হয় ব্ল্যাকহোলটিকে এবং এভাবে শক্তি জোগাতে গিয়ে ক্ষয় হয়ে যায় ছোট ছোট ব্ল্যাকহোল।