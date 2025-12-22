জীববিজ্ঞান

মানুষ কি সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী, নাকি বোকা

লেখা:
জান্নাতুল ফাতেমা

মানুষের বুদ্ধির কি কোনো তুলনা হয়? আমরা মহাকাশে যাচ্ছি, জটিল সব রোগের ওষুধ তৈরি করছি, অবিশ্বাস্য সব যন্ত্র বানাচ্ছি। দিন দিন অসাধ্য সাধন করে চলেছি! কিন্তু এত কিছুর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। মানুষ কি আসলেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী?

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের অধ্যাপক উলফগ্যাং গয়ম্যান বলছেন, মানুষ সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বোকা প্রজাতিও!

কিন্তু কেন তিনি এমনটা বললেন? আমরা ভাবি, বুদ্ধি কেবল আমাদেরই আছে। কিন্তু গয়ম্যান দেখাচ্ছেন, ছোট ছোট পোকামাকড়ও মাঝেমধ্যে আমাদের চমকে দেয়। সামান্য মৌমাছিও কিন্তু গণিত বোঝে! এমনকি তারা সংকেত আদান-প্রদান বা মোর্স কোড পর্যন্ত শিখতে পারে। অনেকে ভাবেন, সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা কেবল মানুষেরই গুণ। কিন্তু শুধু মানুষ নয়, কিছু পাখি নিজের ইচ্ছায় শরীর থেকে শুক্রাণু ফেলে দিতে পারে। আবার কিছু ইঁদুর নিজের ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে।

আরও পড়ুন

মানুষ ৪ লাখ বছর আগে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছিল ইংল্যান্ডে, দাবি বিজ্ঞানীদের

তাহলে মানুষকে আলাদা করে বুদ্ধিমান ভাবার কারণ কী? এই বিষয়ে গয়ম্যান বলছেন, হয়তো আমরাই প্রথম প্রজাতি, যারা জেনেশুনে পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছি। তবে এই ধ্বংসের কাজটা কিন্তু পৃথিবীতে আগেও হয়েছে। অবাক করা বিষয় হলো, কয়েক শ কোটি বছর আগে গাছপালার কারণেই পৃথিবীতে দুবার বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল।

একবার গাছেরা সালোকসংশ্লেষণ শুরু করে বাতাসে অক্সিজেনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। তাতে অক্সিজেনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে মারা গিয়েছিল অনেক প্রাণী। আবার পরে প্রচুর পরিমাণ গাছপালা জন্মানোর ফলে পৃথিবী হঠাৎ খুব শীতল হয়ে গিয়েছিল, তাতেও অনেক প্রাণ হারিয়ে গিয়েছিল।

আরও পড়ুন

অন্ধকারে কি মানুষ আসলেই ভূত দেখে, নাকি পুরোটাই চোখের ভ্রম

পৃথিবীতে এখন ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি চলছে। অর্থাৎ একে একে সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদেরই ভুলের কারণে।

এখন প্রশ্ন হলো, সেই গাছগুলোর সঙ্গে মানুষের তফাত কোথায়? তফাতটা হলো জ্ঞান। গাছেরা জানত না, তারা কী করছে। কিন্তু আমরা সব বুঝতে পারছি। আমরা জানি, পৃথিবীকে আমরা নিজেরাই ধ্বংস করছি, তবুও থামছি না। নিজের ভালো বুঝেও কেন আমরা এই পথ বেছে নিচ্ছি? ঠিক এই কারণেই গয়ম্যান আমাদের একই সঙ্গে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে বোকা বলে অভিহিত করেছেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীতে এখন ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি চলছে। অর্থাৎ একে একে সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদেরই ভুলের কারণে। তবে এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের হাতে সময় আছে আর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিও আছে।

গয়ম্যান বলছেন, প্রতিবছর সারা বিশ্বে অস্ত্র তৈরির জন্য যে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়, সেই টাকাটা যদি শুধু জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে ব্যবহার করা হতো, তবে পৃথিবীর সব বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যেত নিমিষেই।

আমরা কি পারব আমাদের বুদ্ধিকে সঠিক কাজে লাগাতে? নাকি বোকাদের মতো নিজেদের বিপদ নিজেই ডেকে আনব? সিদ্ধান্তটা কিন্তু আমাদেরই নিতে হবে!

লেখক: শিক্ষার্থী, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: আইএফএল সায়েন্স

আরও পড়ুন

কাক বংশপরম্পরায় প্রায় ১৭ বছর ধরে রাগ পুষে রাখতে পারে

জীববিজ্ঞান থেকে আরও পড়ুন