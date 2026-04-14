ভাষা কি জীবন্ত: ভাষাবিজ্ঞানের চোখে ভাষার অদৃশ্য পরিবর্তন
‘বর্ণহীন সবুজ ধারণাগুলো প্রচণ্ডভাবে ঘুমায়।’
—নোয়াম চমস্কি
চমস্কি এখানে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন? বর্ণহীন ও সবুজ একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব? কীভাবে কোনো ধারণা প্রচণ্ডভাবে ঘুমাতে পারে? বাক্যটি শুনতে পুরো অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক মনে হয়। ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও অর্থগতভাবে এটি বিপরীতমুখী এবং অসঙ্গত। এভাবেই নোয়াম চমস্কি ভাষার কাঠামো এবং অর্থের মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।
ভাষা কখনো শুধুই শব্দের সমষ্টি নয়। এটি মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের এক জটিল নকশা। যেমন চমস্কির ওই বাক্যটিতে শব্দগুলো ঠিক আছে, কিন্তু তাদের অর্থের সংযোগ আমাদের মস্তিষ্কে তর্ক ও প্রশ্ন তৈরি করে। এই অব্যক্ত শক্তির কারণেই ভাষা বিবর্তিত হয়, সময় এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে শব্দ ও অর্থ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।
সাধারণত কোনো শব্দের ধাতু খুঁজতে গেলে দেখা যায়, কয়েক শ বছর পরও হয়তো বাক্যের অর্থ একই আছে, কিন্তু শব্দের রূপ, উচ্চারণ ও ব্যবহার বদলে গেছে। ভাষার এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো এত ধীরে ঘটে যে আমরা প্রায়ই তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো মানব ইতিহাসের এক নিঃশব্দ বিবর্তনের দলিল।
ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত মানচিত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দ বদলায়, উচ্চারণ বদলায়, অর্থ বদলায়, এমনকি বাক্যগঠনের নিয়মও বদলে যায়। ভাষাবিজ্ঞান এই পরিবর্তনেরই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে।
বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার উৎস ও বিবর্তন ভারতীয় আর্যভাষার ধারাবাহিকতার মধ্যেই নিহিত। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার ধ্বনিগত এবং শব্দগত বিবর্তনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, স্থির নয়।
প্রাচীন ব্যাকরণ: পাণিনির অবদান
ভাষাকে নিয়মবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকারণবিদ পাণিনি এক অনন্য নাম। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাঁর রচিত অষ্টাধ্যায়ী মানব ইতিহাসের অন্যতম সূক্ষ্ম ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ। পাণিনি ভাষাকে অসংখ্য নিয়ম ও সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর কাজ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়, ভাষা মোটেও বিশৃঙ্খল নয়; বরং এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে গভীর কাঠামোগত নিয়ম।
চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে ভাষা: দ্য সস্যুর
আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আরেক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হলেন ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর। তিনি ভাষাকে একটি চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি ভাষাগত চিহ্নের দুটি অংশ থাকে—১.সিগনিফায়ার বা নির্দেশক (শব্দ বা ধ্বনি) এবং ২. সিগনিফায়েড বা নির্দেশিত (শব্দের ধারণা বা অর্থ)। এই দুইয়ের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা জন্মগত নয়; এটি মূলত সামাজিক চুক্তির ফল।
আমরা যদি ভাষাকে একটি শহরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে শব্দগুলো যেন সেই শহরের বাড়িঘর; আর ব্যাকরণ হলো তার রাস্তা ও নকশা। বাইরে থেকে সবকিছু এলোমেলো মনে হলেও ভেতরে একটি অদৃশ্য কাঠামো কাজ করে। এই অদৃশ্য কাঠামোর ধারণাটিই পরবর্তীকালে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন নোয়াম চমস্কি।
সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ: নোয়াম চমস্কি
নোয়াম চমস্কি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এক বড় বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর জেনারেটিভ গ্রামার বা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরেই প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকে। চমস্কির বিখ্যাত একটি উক্তি হলো—‘ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিরর অব মাইন্ড’ বা ভাষা মানুষের মনের প্রতিফলন।
লেখার শুরুতেই তাঁর যে বিখ্যাত উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, কিন্তু অর্থগতভাবে অদ্ভুত। এর মাধ্যমে চমস্কি দেখাতে চেয়েছিলেন, ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো এবং অর্থগত কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি স্তর।
চমস্কির মতে, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকে। শিশুদের ভাষা শেখার দ্রুততা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা এই ধারণাকেই সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, ‘প্রায় সব স্বাভাবিক শিশুই খুব দ্রুত এবং অনায়াসে ভাষা শিখে ফেলে, যা ইঙ্গিত করে যে মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা আয়ত্ত করার জন্য একধরনের বিশেষ জৈবিক সক্ষমতা রয়েছে।’
কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস ও সম্ভাবনার জগৎ
ভাষার পরিবর্তন কখনো কখনো পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষার মতো মনে হয়। যেমন শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের কথা ধরা যাক। একটি বিড়াল একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত এমন সম্ভাবনার অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না আমরা বাক্স খুলে তাকে পর্যবেক্ষণ করি। ভাষাতেও অনেক সময় একটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থ একাধিক থাকে। প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে বা পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেই অর্থ নির্দিষ্ট হয়।
এই ধারণা থেকেই উদ্ভূত হতে পারে কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস, যেখানে ভাষাকে সম্ভাবনা, প্রসঙ্গ এবং অর্থের বহুমাত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধারণার ভিত্তিতে একটি কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস পাইপলাইন কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানে ভাষাকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়। ১. ধ্বনি ও ব্যাকরণ কাঠামো ২. প্রসঙ্গভিত্তিক সম্ভাব্য অর্থ এবং ৩. সামাজিক ও মানসিক ব্যাখ্যা।
এ প্রেক্ষাপটে একটি ধারণাগত উক্তি হতে পারে, ‘ভাষা কোনো স্থির কাঠামো নয়; এটি একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্রের মতো আচরণ করে, যেখানে প্রসঙ্গের মাধ্যমে অর্থের জট খোলে।’
আরেকটি ধারণা হতে পারে, ‘কোয়ান্টাম ভাষাবিজ্ঞানে কোনো শব্দই পুরোপুরি নীরব নয়; এটি এমন কিছু সুপ্ত অর্থ বহন করে, যা পর্যবেক্ষণের অপেক্ষায় থাকে।
সময়ের আয়নায় বাংলা ভাষা
বাংলা ভাষার বিবর্তন এই চিন্তাধারাকে আরও জীবন্ত করে তোলে। প্রাচীন বাংলা থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা, আধুনিক বাংলা এবং সমকালীন বাংলায় ধ্বনি, শব্দগঠন, ব্যাকরণ ও অর্থের যে ধীর পরিবর্তন, তা প্রমাণ করে যে ভাষা একটি জীবন্ত ব্যবস্থা। প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষা অসংখ্য বিদেশি শব্দ ও সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করেছে এবং নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা দেখিয়েছে, বাংলা ভাষার উচ্চারণ, শব্দার্থ এবং বাক্যগঠন—সবই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, অনলাইন মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগের ফলে এই পরিবর্তন এখন আরও দ্রুততর ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে।
বাংলা ভাষার আধুনিক ব্যাকরণ বিশ্লেষণে ‘হেড-ড্রিভেন ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার’ বা এইচপিএসজি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। বাংলা ভাষার নমনীয় বাক্যগঠন বোঝার ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক কাঠামো বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই বিবর্তন প্রমাণ করে, ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও সমাজের নিখুঁত প্রতিফলন।
মোটকথা, ভাষা একটি চলমান মহাবিশ্ব। ভাষা কখনো স্থির নয়। এটি নদীর মতো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গতিপথ বদলায়, নতুন শব্দ যোগ হয়, পুরোনো শব্দ হারিয়ে যায় এবং অর্থের ভেতরে জন্ম নেয় নতুন সম্ভাবনা।
পাণিনির ব্যাকরণ থেকে সস্যুরের চিহ্নতত্ত্ব, চমস্কির জেনারেটিভ ব্যাকরণ থেকে আধুনিক কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস—সব তত্ত্বই আমাদের একই সত্যের দিকে নিয়ে যায়—ভাষা একটি জীবন্ত ব্যবস্থা। মানুষ যেমন সময়ের সঙ্গে বদলায়, ভাষাও তেমনি বদলায়। ভাষার এই পরিবর্তনের ইতিহাস পড়া মানে মানবসভ্যতার চিন্তার ইতিহাস পড়া। সম্ভবত ভবিষ্যতের ভাষাবিজ্ঞান আরও গভীরভাবে দেখবে। একটি শব্দ কেবল একটি শব্দ নয়; এটি সম্ভাব্য অর্থের এক মহাবিশ্ব, যা প্রসঙ্গের পর্যবেক্ষণে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে।