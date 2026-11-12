মস্তিষ্ক যখন সরাসরি কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলে
‘নিউরালিংকের মাধ্যমে আমি কাজ খুঁজে পেয়েছি। এই বাক্যটা লিখতে গিয়েই আমার চোখে পানি চলে আসছে।’ কথাগুলো নোল্যান্ডের। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বের প্রথম মানুষ হিসেবে নিজের মাথায় নিউরালিংকের ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস বসিয়েছিলেন তিনি। স্পাইনাল কর্ড ইনজুরির কারণে তাঁর ঘাড় থেকে নিচের অংশ একদমই নড়াচড়া করে না। অথচ এখন তিনি শুধু চিন্তা করেই কম্পিউটারের কার্সর নাড়াতে পারেন। খেলতে পারেন দাবা ও ভিডিও গেম। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, হাত না নাড়িয়ে একজন মানুষ কীভাবে কম্পিউটার চালান?
উত্তরটা শুরু হয় জীববিজ্ঞানের একটি মৌলিক নিয়ম দিয়ে। বিশ্রাম অবস্থায় মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন তার কোষপর্দার ভেতরে ও বাইরে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম আয়নের একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় রাখে। এর ফলে কোষপর্দার দুই পাশে সামান্য বৈদ্যুতিক পার্থক্য তৈরি হয়। আমরা যখন হাত নাড়ানোর কথা ভাবি, তখন মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স অংশের নির্দিষ্ট কিছু নিউরন সক্রিয় হয়ে একটি সীমা অতিক্রম করে। তখন আয়নের এই ভারসাম্য মুহূর্তের জন্য উল্টে যায়। এতে তৈরি হয় একটি বৈদ্যুতিক সংকেত, যাকে বলে অ্যাকশন পটেনশিয়াল। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সংকেত মেরুদণ্ড বেয়ে হাতের পেশিতে পৌঁছায়, আর আমাদের হাত নড়ে।
স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হয় না। সমস্যাটা হয় সংকেত পাঠানোর রাস্তায়, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে। মস্তিষ্ক তখনো ঠিকই ‘হাত নাড়াও’ বলে সংকেত পাঠায়। কিন্তু পথ বন্ধ থাকায় বার্তাটা আর হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।
ব্রেইনগেটে থাকে ১০০টি চুলের মতো সূক্ষ্ম ইলেকট্রোডসমৃদ্ধ একটি মাইক্রোইলেকট্রোড অ্যারে, যা আকারে একটি কন্টাক্ট লেন্সের চেয়েও ছোট, যা মোটর কর্টেক্সের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।
নিউরালিংকের কাজ হলো এই আটকে যাওয়া বার্তাটিকে বিকল্প পথে বের করে আনা। তাদের তৈরি ইমপ্লান্টে আছে চুলের চেয়েও পাতলা ও অত্যন্ত নমনীয় কিছু সুতা বা থ্রেড। এগুলো মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে নিউরনের খুব কাছাকাছি বসানো হয়। থ্রেডগুলো নিউরনের অ্যাকশন পটেনশিয়াল বা বৈদ্যুতিক সংকেত ধরতে পারে। এরপর একটি ছোট চিপ সেই সংকেতগুলো প্রক্রিয়া করে তারহীন বা ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে একটি অ্যাপে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে থাকা মেশিন লার্নিং মডেল সংকেতের ধরন বুঝে অনুমান করে, ব্যবহারকারী কোন দিকে কার্সর সরাতে চাইছেন। তবে সংকেত পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিংয়ের এই কাজটা মোটেও সহজ নয়। কারণ, প্রতিটি নিউরনের সংকেত আলাদা। আবার একই ইচ্ছার পেছনে কাজ করে হাজারো নিউরনের সম্মিলিত সংকেত। তাই মডেলটিকে প্রতিটি ব্যবহারকারীর মস্তিষ্কের নিজস্ব ‘উচ্চারণ’ বা সংকেতের ধরন আলাদাভাবে শিখে নিতে হয়।
নিউরালিংক নিয়ে প্রায়ই এমনভাবে আলোচনা হয়, যেন এই পুরো প্রযুক্তিই তাদের আবিষ্কার। কিন্তু ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস বা বিসিআইয়ের ইতিহাস বেশ পুরোনো। এর পেছনে আছে বহু প্রতিষ্ঠান ও গবেষকের অবদান। ১৯৯০-এর দশকে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী জন ডোনোহিউ কলাম্বিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ করেন। তাঁরা দেখান, মোটর কর্টেক্সের আলাদা আলাদা নিউরনের সংকেত রেকর্ড ও ডিকোড করে বাইরের যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই গবেষণাকে চিকিৎসাক্ষেত্রে বা ক্লিনিক্যাল প্রয়োগে নিয়ে যেতে ডোনোহিউ প্রতিষ্ঠা করেন ‘সাইবারকাইনেটিক্স নিউরোটেকনোলজি সিস্টেমস’ নামের একটি কোম্পানি। এই কোম্পানিই তৈরি করে ‘ব্রেইনগেট’ নামের সিস্টেমটি। এতে থাকে ১০০টি চুলের মতো সূক্ষ্ম ইলেকট্রোডযুক্ত একটি মাইক্রোইলেকট্রোড অ্যারে। আকারে এটি একটি কন্টাক্ট লেন্সের চেয়েও ছোট, যা সরাসরি মোটর কর্টেক্সের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।
প্রতিটি নিউরনের সংকেত আলাদা। আর একই ইচ্ছার পেছনে থাকে হাজারো নিউরনের সম্মিলিত সংকেত। মডেলটিকে শিখতে হয় প্রতিটি ব্যবহারকারীর মস্তিষ্কের নিজস্ব উচ্চারণ ধরন।
২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) সাইবারকাইনেটিক্সকে মানুষের ওপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর অনুমোদন দেয়। এরপর রোড আইল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস ও ইলিনয়ের চারজন সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী এই পরীক্ষায় যুক্ত হন। শুরুর দিকের একজন অংশগ্রহণকারী শুধু চিন্তা দিয়েই মোটরচালিত হুইলচেয়ার চালাতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি তিনি ই-মেইল পড়তে, ভিডিও গেম খেলতে এবং টিভি নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি আবার হাঁটতে চান কি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘না, আমি শুধু নিজের নাক চুলকাতে পারলেই খুশি হতাম।’
সাইবারকাইনেটিক্স কোম্পানিটি আর্থিকভাবে টিকে থাকতে পারেনি। তবে ব্রেইনগেটের প্রযুক্তি ও এর পেটেন্ট টিকে যায়। ২০০৯ সালে একজন উদ্যোক্তা এই পুরো মেধাসম্পদ কিনে নেন। পরে ২০২০ সালে তিনি তা সম্পূর্ণভাবে টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দেন। অন্যদিকে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল ও স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একটি যৌথ দল বা কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে গবেষণাটি এগিয়ে চলে। বর্তমানে এই দলের নেতৃত্বে আছেন গবেষক লেই হচবার্গ।
২০১২ সালে নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণায় চমকপ্রদ এক সাফল্য দেখানো হয়। ব্রেইনস্টেম স্ট্রোকে আক্রান্ত দুজন অংশগ্রহণকারী শুধু চিন্তা দিয়ে একটি রোবোটিক হাত ত্রিমাত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের ঠোঁট পর্যন্ত একটি থার্মোস তুলে আনতে পেরেছিলেন। ২০২১ সালে ব্রেইনগেট কনসোর্টিয়াম প্রথমবারের মতো তারহীন ও উচ্চগতির বিসিআই ব্যবহারের কথা জানায়। এর মাধ্যমে মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত দুজন অংশগ্রহণকারী বাড়িতে বসেই একটি সাধারণ ট্যাবলেট কম্পিউটারে পয়েন্ট, ক্লিক ও টাইপ করতে পেরেছিলেন।
সাইবারকাইনেটিক্স আর্থিকভাবে টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু ব্রেইনগেটের প্রযুক্তি ও তার পেটেন্ট থেকে যায়। ২০০৯ সালে একজন উদ্যোক্তা এই পুরো মেধাসম্পদ কিনে নেন।
২০২৩ সালে নেচার সাময়িকীতে আরেকটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, এএলএস রোগে আক্রান্ত ও স্পষ্টভাবে কথা বলতে অক্ষম একজন অংশগ্রহণকারী ‘ব্রেইনগেট২’ ব্যবহার করে চিন্তাকে লেখায় রূপান্তর করতে পারছেন। ৫০ শব্দের শব্দভান্ডারে তাঁর নির্ভুলতার হার ছিল ৯০.৯ শতাংশ, আর ১ লাখ ২৫ হাজার শব্দের বিশাল শব্দভান্ডারে নির্ভুলতা ছিল ৭৬.২ শতাংশ। এরপর ২০২৪ সালে আরেকজন এএলএস রোগী স্বাভাবিক ও তাৎক্ষণিক কথোপকথনে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত ডিকোডিং নির্ভুলতা অর্জন করেন। এখন তিনি প্রতিদিন পরিবার ও সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এই সিস্টেমটি ব্যবহার করছেন।
ব্রেইনগেটের নিরাপত্তা নিয়ে সবচেয়ে বড় বিশ্লেষণটি প্রকাশিত হয় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে, নিউরোলজি সাময়িকীতে। ২০০৪ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ট্রায়ালে অংশ নেওয়া ১৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ১২ হাজার ২০৩ অংশগ্রহণকারী-দিনের তথ্য এখানে বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা গেছে, যন্ত্র বা তার বসানোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত গুরুতর জটিলতা ঘটেছে মাত্র ছয়টি। অর্থাৎ এর সামগ্রিক নিরাপত্তা মান অনুমোদিত অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি স্নায়ুযন্ত্রের মতোই। তাই বলা যায়, নিউরালিংক কোনো শূন্য থেকে শুরু হওয়া প্রযুক্তি নয়। বরং দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ধারার সবচেয়ে সাম্প্রতিক ও সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক বিনিয়োগ পাওয়া অধ্যায় এটি।
২০২৪ সালে আরেকজন এএলএস রোগী স্বাভাবিক, অপরিকল্পিত কথোপকথনে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত ডিকোডিং নির্ভুলতা অর্জন করেন।
মানুষের হাত দিয়ে যা সম্ভব নয়
নিউরালিংকের থ্রেডগুলো এতই সূক্ষ্ম যে মানুষের হাত দিয়ে তা মস্তিষ্কে বসানো সম্ভব নয়। তাই তারা একটি বিশেষ সার্জিক্যাল রোবট তৈরি করেছে। এই রোবটের মাথায় বসানো আছে পাঁচটি ক্যামেরা সিস্টেম এবং একটি অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি বা ওসিটি সিস্টেম। এগুলোর সাহায্যে রোবটটি প্রতিটি থ্রেড ঠিক জায়গায় নিখুঁতভাবে বসাতে পারে। মানুষের চুলের চেয়েও চিকন একটি সুচ থ্রেডগুলো ধরে মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয় এবং তারপর ছেড়ে দেয়। পুরো ইমপ্লান্টটি শরীরের ভেতরে বসানো থাকে বলে বাইরে থেকে দেখা যায় না। এটি চলে একটি ছোট ব্যাটারির সাহায্যে, যা বাইরে থেকেই তারহীন বা ওয়্যারলেস পদ্ধতিতে চার্জ করা যায়।
ব্লাইন্ডসাইট নামের এই প্রকল্পের লক্ষ্য দৃষ্টিহীন মানুষের মস্তিষ্কে সরাসরি সংকেত পাঠিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা যাচাই করা।
পরীক্ষামূলক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা
নোল্যান্ডের পর নিউরালিংক আরও অনেককে নিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় অংশগ্রহণকারী অ্যালেক্স বলেছেন, ‘দুর্ঘটনার আগে আমি একজন সৃজনশীল মানুষ ছিলাম। বিসিআই আমাকে সেই সৃজনশীলতার সীমানা আবার ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।’ তৃতীয় অংশগ্রহণকারী ব্র্যাড বলেছেন, ‘এত বড় একটি কাজের অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই খুশি, যা ভবিষ্যতে অনেক মানুষকে সাহায্য করবে।’ ২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি নিউরালিংক জানায়, এখন পর্যন্ত মোট ২১ জন অংশগ্রহণকারী তাদের এই ইমপ্লান্ট নিয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটি একই সঙ্গে তিন ধরনের ট্রায়াল পরিচালনা করছে। প্রথমটি হলো ডিভাইস কন্ট্রোল। এতে কোয়াড্রিপ্লেজিয়া বা এএলএস রোগীরা শুধু চিন্তা দিয়ে কম্পিউটার ও রোবোটিক হাত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়টি হলো ভয়েস স্টাডি। এখানে তীব্র বাক্প্রতিবন্ধী মানুষের চিন্তাকে সরাসরি লেখা বা কথায় রূপান্তরের চেষ্টা চলছে। তৃতীয় প্রকল্পটি এখনো মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরুর অপেক্ষায় আছে। ‘ব্লাইন্ডসাইট’ নামের এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, দৃষ্টিহীন মানুষের মস্তিষ্কে সরাসরি সংকেত পাঠিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা যাচাই করা। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) ইতিমধ্যে বাক্প্রতিবন্ধিতাসংক্রান্ত প্রকল্পটিকে ২০২৫ সালের মে মাসে এবং ব্লাইন্ডসাইট প্রকল্পটিকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ‘ব্রেকথ্রু ডিভাইস ডেজিগনেশন’ বা বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব ট্রায়াল এখন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্যে ‘জিবি-প্রাইম স্টাডি’, কানাডায় ‘ক্যান-প্রাইম স্টাডি’ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে আবুধাবির ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে ‘ইউএই-প্রাইম স্টাডি’ নামে এই গবেষণা চলছে।
যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন বা এফডিএ বাক্প্রতিবন্ধিতাসংক্রান্ত প্রকল্পটিকে ২০২৫ সালের মে মাসে এবং ব্লাইন্ডসাইট প্রকল্পটিকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রেকথ্রু ডিভাইস ডেজিগনেশন দিয়েছে।
যে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়
মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরুর আগে যেকোনো ইমপ্লান্ট প্রযুক্তিকে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করতে হয়। তবে নিউরালিংকের এই অধ্যায়টি মোটেও বিতর্কমুক্ত নয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে ফোর্বস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর নিউরালিংকের বিরুদ্ধে প্রাণিকল্যাণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ফেডারেল তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সাল থেকে নিউরালিংকের পরীক্ষায় আনুমানিক দেড় হাজারের বেশি প্রাণী মারা গেছে। এর মধ্যে অন্তত ২৮০টি ভেড়া, শূকর ও বানর রয়েছে। এই মৃত্যুর মধ্যে কতগুলো গবেষণাপরবর্তী স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী (ইউথানেশিয়া) ঘটেছে, আর কতগুলো এড়ানো যেত এমন ভুলের কারণে হয়েছে—তা নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা ও কোম্পানির মধ্যে মতপার্থক্য রয়ে গেছে।
এই তথ্যটি উল্লেখ করা জরুরি। কারণ, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার দায়িত্ব শুধু নতুন আবিষ্কার উদ্যাপন করা নয়, বরং তার পেছনের প্রক্রিয়াটিও সৎভাবে তুলে ধরা। একটি প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, তেমনি এর বিকাশের পথে সত্যিকারের নৈতিক প্রশ্নও থাকতে পারে। এই দুটি সত্য পাশাপাশি থাকতে বাধা নেই।
২০২২ সালে ডিসেম্বরে ফোর্বস ও রয়টার্স-এর একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর নিউরালিংকের বিরুদ্ধে প্রাণিকল্যাণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ফেডারেল তদন্ত শুরু করেছে।
এখনো পরীক্ষামূলক, এখনো প্রশ্নবিদ্ধ
এই প্রযুক্তি এখনো পুরোপুরি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে, সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য এখনো উন্মুক্ত হয়নি। দীর্ঘ মেয়াদে মস্তিষ্কের ভেতরে ইলেকট্রনিক থ্রেড রেখে দিলে কী প্রভাব পড়বে, তার পূর্ণাঙ্গ উত্তর একমাত্র সময়ই দিতে পারবে। ক্লিনিক্যালট্রায়ালস.গভ-এ থাকা নিবন্ধন নম্বর ও এফডিএর স্বীকৃতিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব। তবে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত ফলাফল এখনো মূলত প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব প্রতিবেদনেই সীমাবদ্ধ। স্বাধীন ও পিয়ার-রিভিউড বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনো খুবই সীমিত।
তারপরও নোল্যান্ডের সেই ছোট্ট বাক্যটি—‘নিউরালিংকের মাধ্যমে আমি কাজ খুঁজে পেয়েছি’—যখন কেবল চিন্তার মাধ্যমেই সরাসরি লেখায় রূপ নেয়, তখন তা আমাদের বড় একটি সত্য মনে করিয়ে দেয়। জন ডোনোহিউয়ের ১৯৯০-এর দশকের গবেষণাগার থেকে যে স্বপ্নের শুরু হয়েছিল, তা আজ বাস্তবের অনেক কাছাকাছি। মন ও যন্ত্রের মধ্যকার দূরত্বটা আগে যতটা অলঙ্ঘনীয় মনে হতো, এখন হয়তো আর ততটা নেই। সেই স্বপ্ন এখনো এগিয়ে চলেছে—ধীরে, নানা প্রশ্ন সঙ্গে নিয়ে, কিন্তু সত্যিকারভাবেই।