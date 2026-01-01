ডিসেম্বর মাসের সর্বাধিক পঠিত লেখাগুলো দেখে নিন

ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানচিন্তায় সর্বোচ্চ পঠিত ১০টি লেখা লিংকসহ আছে এখানে। একনজরে সেগুলো দেখে নিন।
মাঝেমধ্যে তারগুলোর ওপর বড় বড় কমলা, লাল, হলুদ বা সাদা রঙের বল ঝুলে থাকে? এই বলগুলোর কাজ কী?
একবার নিউটনের গবেষণাগারে মোমবাতির আগুনে তাঁর অনেক পাণ্ডুলিপি ও গবেষণাপত্র পুড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই হায়! হায়! করলেও নিউটন নাকি ছিলেন খুবই শান্ত। তিনি মোটেও বিচলিত হননি। কারণ, বইগুলোতে যা লেখা ছিল, তার সবই নাকি তাঁর মাথায় ছিল!
তোমার হাতে একটা ডিকশনারি আছে। ওটা তোমার বন্ধুর হাতে দাও। এবার ওকে কিছু গাণিতিক নির্দেশনা দিতে হবে। আর তারপরই সে ডিকশনারির যে শব্দই মনে মনে পড়বে, তুমি তা বলে দিতে পারবে। যেন গাণিতিক টেলিপ্যাথি!
গণিতের জগতে অনেক সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলেও কিছু কিছু প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। গণিতবিদেরা এগুলো নিয়ে বারবার ভাবেন এবং নতুন নতুন উপায় খুঁজে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সে রকম একটা সমস্যা...
ডেভিড পাথরটা খোলার জন্য কী করেননি? প্রথমে পাথর কাটার করাত দিয়ে চেষ্টা করলেন, কাজ হলো না। তারপর ব্যবহার করলেন ড্রিল মেশিন। কিন্তু তাতেও সফল হলেন না। বাধ্য হয়ে পাথরটাকে অ্যাসিডে চুবিয়ে রাখলেন, যদি গলে যায়! শেষমেশ বিশাল হাতুড়ি দিয়ে ওটার গায়ের জোরে জোরে পেটালেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পাথরের গায়ে একটা ফাটলও ধরল না! কেন জানেন? কারণ, ওটা কোনো সাধারণ পাথর ছিল না।
মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আমরা সবাই জীবনে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা নিয়ে পরে আফসোস করতে হয়েছে। কিন্তু ভাবুন তো, আপনি যদি অজান্তেই পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক জীবটিকে মেরে ফেলেন?
সুপারমুন এমন একটি পূর্ণিমা, যখন চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে। এবার আরেকটু গভীরে যাওয়া যাক। আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। কিন্তু এই ঘোরার পথটা বা কক্ষপথ পুরোপুরি গোল নয়, বরং অনেকটা ডিমের মতো বা উপবৃত্তাকার। ফলে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ কখনো পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে, আবার কখনো অনেক দূরে চলে যায়।
কাক বাঁচে ৮ বছর, আর রাগ মনে রাখে ১৭ বছর! এর মানে হলো, যে কাকটার সঙ্গে তুমি খারাপ ব্যবহার করেছিলে, সে মরে যাওয়ার পরেও ওর নাতি-পুতিরা তোমাকে চিনে রাখবে এবং সুযোগ পেলেই ঠোকর মারবে। মানে বংশপরম্পরায় এরা শত্রু চিনে রাখে।
১৫ বছর বয়সী এই কিশোরকে ডাকা হচ্ছে ‘বেলজিয়ামের লিটল আইনস্টাইন’। সম্প্রতি সে ইউনিভার্সিটি অব অ্যান্টওয়ার্প থেকে পিএইচডি থিসিস ডিফেন্ড করেছে। তাও আবার কোয়ান্টাম ফিজিকসে! সম্ভবত এই কিশোরই এখন বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তি, যে পদার্থবিজ্ঞানের এই জটিল শাখায় ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করল।
গ্রহ সাধারণত গোল হয়। পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি গ্রহ তো প্রায় গোলগালই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবার এমন এক গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন, যেটা গোল নয়। এটা দেখতে অবিকল একটা লেবু বা রাগবি বলের মতো চ্যাপ্টা!