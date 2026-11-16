হরমোনের জাদুকরী জগৎ: ক্ষুদ্র অণুর বিস্ময়কর ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রিত জীবন
ভোরের প্রথম সূর্যালোক পড়তেই সূর্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে সূর্যের দিকে তাকায়। শুকনো মাটিতে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ঘুমন্ত বীজ থেকে সবুজ চারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। একটি কাঁচা আম ধীরে ধীরে রং বদলে সোনালি-হলুদ হয়ে ওঠে। আবার সদ্য জন্ম নেওয়া একটি শিশু কয়েক বছরের মধ্যেই হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে এবং কৈশোর পেরিয়ে পরিণত মানুষে রূপান্তরিত হয়। প্রথম দেখায় ঘটনাগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে হতে পারে। কিন্তু আসল সত্য হলো, এসবের পেছনে কাজ করে একই ধরনের একদল ক্ষুদ্র রাসায়নিক বার্তাবাহক। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম হরমোন।
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটা ও ফল পাকার মতো জটিল শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি তীব্র মানসিক চাপ বা প্রতিকূল পরিবেশে সাড়া দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও করে এটি।
হরমোন: জীবদেহের এক সূক্ষ্ম ও জাদুকরী রাসায়নিক যোগাযোগব্যবস্থা
হরমোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ হরমায়ো (hormao) থেকে। এর আভিধানিক অর্থ উদ্দীপিত করা বা চালিত করা। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ উইলিয়াম বেলিস এবং আর্নেস্ট স্টার্লিং প্রথম এই শব্দটি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করেন। মূলত হরমোন হলো একধরনের বিশেষ রাসায়নিক বার্তাবাহক। জীবদেহের নির্দিষ্ট কোষ বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে এটি তৈরি হয়। এরপর শরীরের অন্যান্য অংশের নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে গিয়ে বার্তা পৌঁছে দেয়।
কোষের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, বিপাকীয় প্রক্রিয়া (মেটাবলিজম) এবং প্রজনন—সবই হরমোনের সুনির্দিষ্ট ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল ফোটা ও ফল পাকার মতো জটিল শারীরবৃত্তীয় কাজগুলোও এটি নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি তীব্র মানসিক চাপ বা প্রতিকূল পরিবেশে সাড়া দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও করে এই হরমোন। যেমন উদ্ভিদের স্ট্রেস রেসপন্স বা প্রাণীর ‘লড়ো নয়তো পালাও’ প্রতিক্রিয়া।
তাই হরমোন কেবল সাধারণ কোনো রাসায়নিক পদার্থ নয়। এটি জীবনের এক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুসংহত যোগাযোগব্যবস্থা। উদ্ভিদ থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রায় সব জীবের জীবনপ্রক্রিয়াকে এটি সমন্বিতভাবে পরিচালনা করে। এদের খালি চোখে দেখা যায় না, হাতে ধরাও যায় না। তবু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এরা নীরবে কাজ করে যায়। জিনের ভেতরে জীবন পরিচালনার যে নকশা বা নির্দেশনা থাকে, তা কখন, কোথায় ও কীভাবে কার্যকর হবে, তা মূলত হরমোনের উপস্থিতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এ জন্য জীববিজ্ঞানীরা প্রায়ই বলেন, ‘জীবনের সুরকার যদি জিন হয়, তবে সেই সুর পরিচালনার কন্ডাক্টর হলো হরমোন।’ দৃশ্যমান কোনো মাধ্যম ছাড়াই শরীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিখুঁতভাবে সংকেত পাঠিয়ে হরমোন পুরো জীবনকে সচল রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে এটি বিজ্ঞানের এক পরম বিস্ময় এবং প্রকৃতির অনবদ্য জাদু।
১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ উইলিয়াম বেলিস এবং আর্নেস্ট স্টার্লিং প্রথম হরমোন শব্দটি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করেন। মূলত হরমোন হলো একধরনের বিশেষ রাসায়নিক বার্তাবাহক।
নীরবতার ভাষা: গাছ কি সত্যিই অনুভব এবং যোগাযোগ করতে পারে
দীর্ঘকাল ধরে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল, উদ্ভিদ নিস্তব্ধ, নিশ্চল এবং অনুভূতিহীন এক জীব। কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সেই পুরোনো ধারণাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, গাছ কেবল জীবিতই নয়, বরং চারপাশের পরিবেশের প্রতিটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন তারা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে টের পায়। গাছ আলো অনুভব করে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চিনতে পারে এবং পানির ঘাটতিও বুঝতে পারে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণ শনাক্ত করে পাশের গাছকে রাসায়নিক সংকেতও পাঠাতে পারে! উদ্ভিদের এসব জটিল শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন।
তাহলে প্রশ্ন জাগে, গাছের কি নিজস্ব কোনো ভাষা আছে? বিজ্ঞান বলছে—হ্যাঁ, গাছেরও ভাষা আছে। তবে সেই ভাষা রাসায়নিক। অতীতে ভাবা হতো, গাছ কেবল সূর্যের আলো, পানি আর কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা জানাচ্ছে, গাছ অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কৌশলগত আচরণ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, একটি টমেটোগাছে যখন শুঁয়োপোকা আক্রমণ করে, তখন গাছটি কেবল নিজের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় করেই থেমে থাকে না। সে বাতাসে বিশেষ ধরনের উদ্বায়ী জৈব যৌগ বা ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড ছড়িয়ে দেয়। এই রাসায়নিক সংকেত বাতাসে ভেসে প্রতিবেশী গাছগুলোর কাছে পৌঁছায়। তখন প্রতিবেশী গাছগুলো আগেভাগেই সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক জিন সক্রিয় করে তোলে। এই পুরো ব্যবস্থার পেছনে কাজ করে জ্যাসমোনেট, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, ইথিলিনসহ একাধিক উদ্ভিদ হরমোন।
গাছ আলো অনুভব করে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চিনতে পারে এবং পানির ঘাটতিও বুঝতে পারে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণ শনাক্ত করে পাশের গাছকে রাসায়নিক সংকেতও পাঠাতে পারে!
গাছ যখন আলোর তৃষ্ণায় বুক বাঁধে, তখন অক্সিন নামের এক দূত তার কাণ্ডকে সূর্যের দিকে বাঁকিয়ে দেয়। মাটির নিচে অন্ধকার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা বীজকে জিবেরেলিন এসে ফিসফিসিয়ে বলে, ‘জেগে ওঠো, এবার অঙ্কুরিত হওয়ার সময়।’ বুড়ো হয়ে যাওয়া পাতাকে সবুজ ও চিরযৌবনা রাখতে কোষের ভেতর রাতদিন কাজ করে চলে সাইটোকাইনিন হরমোন। আবার যখন তীব্র খরা আসে, মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তখন সেনাপতির মতো দায়িত্ব নেয় অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। সে দ্রুত পাতার সব জানালা (পত্ররন্ধ্র) বন্ধ করে দেয়, যেন ভেতরের এক ফোঁটা পানিও অপচয় না হয়। আর সবশেষে যখন বিদায়ের বেলা আসে, তখন ইথিলিন গ্যাস এসে ফলকে মিষ্টি করে পাকিয়ে তোলে এবং পুরোনো পাতাকে আলতো করে মাটিতে ঝরিয়ে দেয়। অর্থাৎ গাছ শব্দ না করলেও তারা নিশ্চুপ নয়; তাদেরও একটি রাসায়নিক ভাষা আছে। আর সেটি হলো উদ্ভিদ-নিঃসৃত হরমোন।
যখন তীব্র খরা আসে, মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তখন সেনাপতির মতো দায়িত্ব নেয় অ্যাবসিসিক অ্যাসিড। সে দ্রুত পাতার সব জানালা বন্ধ করে দেয়, যেন ভেতরের এক ফোঁটা পানিও অপচয় না হয়।
মানবশরীর ও উদ্ভিদের নীরব পরিচালক হরমোন
মানবদেহের ভেতরে ৫০টিরও বেশি অত্যাবশ্যকীয় হরমোন এক অবিরাম রাসায়নিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন কোনো মিষ্টি খাবার খাই, তখন রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে অগ্ন্যাশয় থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। আবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের মতো চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তে শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, হঠাৎ কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে অ্যাড্রেনালিন হরমোন শরীরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া বা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়া ও শারীরিক গঠনে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও টেস্টোস্টেরনের ভূমিকা অপরিহার্য। ঠিক তেমনি একটি শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে গ্রোথ হরমোন। মজার বিষয় হলো, আমরা ঘুমালেও হরমোনগুলো কখনো ঘুমায় না। এদের কাজ এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকে না। ফলে এই হরমোনীয় ভারসাম্যে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলেও ডায়াবেটিস, থাইরয়েড জটিলতা, বন্ধ্যত্ব, স্থূলতা কিংবা নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
অন্যদিকে, উদ্ভিদজগতের হরমোনীয় ব্যবস্থা মানুষের মতো এত সংখ্যাবহুল ও জটিল নয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জীবনচক্র মূলত ৫টি প্রধান বা ক্লাসিক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো হলো—অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন। তবে আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞান কেবল এই পাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ নেই। গবেষকেরা এখন ব্রাসিনোস্টেরয়েড, জ্যাসমোনেট, স্যালিসিলিক অ্যাসিড, স্ট্রাইগোল্যাক্টোন, পেপটাইড সংকেত এবং ক্ষুদ্র আরএনএ নিয়ন্ত্রিত সংকেতগুলোকেও উদ্ভিদের হরমোনীয় নেটওয়ার্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করছেন।
উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জীবনচক্র মূলত ৫টি প্রধান বা ক্লাসিক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলো হলো—অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন।
হরমোন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর গল্প: রক্তের ভেতরের অদৃশ্য বার্তাবাহক
একটা সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ভাবতেন, আমাদের শরীরের সব কাজ কেবল স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে এই ধারণা ওলট-পালট হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, শরীরে এমন কিছু অদৃশ্য রাসায়নিক বার্তাবাহক রয়েছে, যা এক জায়গায় তৈরি হয়ে রক্তের মাধ্যমে দূরের অন্য অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে! এই জাদুকরী রাসায়নিকেরই নাম হরমোন।
হরমোন আবিষ্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চমকটি আসে ১৯০১ সালে। জাপানি রসায়নবিদ জোকিচি তাকামিনে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে ইতিহাসের প্রথম হরমোন হিসেবে অ্যাড্রেনালিন (যা এপিনেফ্রিন নামেও পরিচিত) সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় আলাদা করতে সক্ষম হন।
তাঁর এই আবিষ্কার মানবদেহের এক রোমাঞ্চকর রহস্যের সমাধান করে। আমরা যখন হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পাই, আতঙ্কিত হই কিংবা তীব্র মানসিক চাপে পড়ি, তখন এই অ্যাড্রেনালিন হরমোন ম্যাজিকের মতো কাজ শুরু করে। এটি নিঃসৃত হওয়া মাত্রই আমাদের হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, রক্তচাপ বাড়ে এবং পেশিতে অতিরিক্ত শক্তি জমা হয়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন ‘লড়ো নয়তো পালাও’ প্রস্তুতি। অর্থাৎ হঠাৎ কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে মানুষ লড়াই করবে নাকি পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে, সেই তাৎক্ষণিক শক্তি ও সাহস জোগায় এই হরমোন। তাকামিনের সেই আবিষ্কারের হাত ধরেই জীববিজ্ঞানে হরমোনের এক বিস্ময়কর জগৎ আমাদের সামনে খুলে গেছে।
জাপানি রসায়নবিদ জোকিচি তাকামিনে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে ইতিহাসের প্রথম হরমোন হিসেবে অ্যাড্রেনালিন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় আলাদা করতে সক্ষম হন।
ডায়াবেটিসের ঘাতক ইনসুলিন: হরমোন বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়
পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে ঘটে হরমোন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও বৈপ্লবিক আবিষ্কার। কানাডীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং এবং চার্লস বেস্ট গবেষণাগারে কুকুরের অগ্ন্যাশয় থেকে প্রথম কার্যকর ইনসুলিন হরমোন আলাদা করতে সক্ষম হন। সে যুগে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র ছিল একটি নিশ্চিত প্রাণঘাতী ও অনারোগ্য রোগ। ইনসুলিন আবিষ্কারের ফলে এই মরণব্যাধি মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পরবর্তীকালে বাণিজ্যিকভাবে গরু ও শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন তৈরি করে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে কোটি কোটি মুমূর্ষু রোগীর জীবন বেঁচে যায়। ইনসুলিনের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার মানবজাতিকে এক নতুন জীবন দান করে।
উদ্ভিদের রহস্যময় অন্তর্জগৎ: অক্সিন ও জিবেরেলিন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস
শুধু রক্ত-মাংসের মানুষই নয়, সবুজ উদ্ভিদের নীরব জীবনও পরিচালিত হয় হরমোনের এক সূক্ষ্ম ও সুসংহত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন দুটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছিল, যা উদ্ভিদের এই গোপন জগতের রহস্য উন্মোচন করে এবং জন্ম দেয় আধুনিক উদ্ভিদ হরমোনবিজ্ঞানের।
কানাডীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং এবং চার্লস বেস্ট গবেষণাগারে কুকুরের অগ্ন্যাশয় থেকে প্রথম কার্যকর ইনসুলিন হরমোন আলাদা করতে সক্ষম হন।
ধানের অদ্ভুত রোগ এবং জিবেরেলিনের আত্মপ্রকাশ
ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। জাপানি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ এইইচি কুরোসাওয়া ধানের একটি বিশেষ রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। রোগটির নাম ছিল বাকানে বা ‘বোকাসুলভ চারা রোগ’। তিনি লক্ষ করেন, Gibberella fujikuroi নামের এক ক্ষতিকর ছত্রাকের আক্রমণে ধানগাছগুলো সুস্থ গাছের চেয়ে অস্বাভাবিক লম্বা ও ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। কুরোসাওয়া তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেন, এই ছত্রাকটি উদ্ভিদের ভেতরে এক বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করছে। এই রাসায়নিকই কোষের লাগামহীন বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
এই সূত্র ধরে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে জাপানি কৃষি রসায়নবিদ তেইজিরো ইয়াবুতা এবং তাঁর সহকর্মীরা নিরলস চেষ্টায় সেই ছত্রাক থেকে মূল রাসায়নিক উপাদানটি আলাদা করতে সক্ষম হন। ছত্রাকের নামানুসারেই তাঁরা এই বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রক পদার্থের নাম রাখেন জিবেরেলিন। পরে জানা যায়, এটি কেবল রোগই ছড়ায় না, বরং প্রাকৃতিকভাবেই উদ্ভিদের কাণ্ড লম্বা করতে, বীজের ঘুম ভাঙাতে (অঙ্কুরোদ্গম) এবং ফুল-ফল গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।
এই সূত্র ধরে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে জাপানি কৃষি রসায়নবিদ তেইজিরো ইয়াবুতা এবং তাঁর সহকর্মীরা নিরলস চেষ্টায় সেই ছত্রাক থেকে মূল রাসায়নিক উপাদানটি আলাদা করতে সক্ষম হন।
আলোর সন্ধানে ওট চারা এবং উদ্ভিদের প্রথম হরমোন অক্সিন আবিষ্কারের গল্প
কুরোসাওয়া যখন জাপানে ধানের রোগ নিয়ে ব্যস্ত, তার ঠিক দুই বছর পর, ১৯২৮ সালে নেদারল্যান্ডসে এক তরুণ ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্রিটস ওয়ার্মল্ট ভেন্ট একটি চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন—‘গাছ কেন সব সময় আলোর দিকে বেঁকে বাড়ে?’ চিরচেনা এই আলোকানুবর্তিতা বা ফটোট্রপিজমের রহস্য ভেদ করতে তিনি ওট চারার ওপর এক যুগান্তকারী পরীক্ষা চালান।
ভেন্ট প্রথমে ওট চারার একদম ডগা বা অগ্রভাগ কেটে ফেললেন। তিনি দেখলেন, ডগাহীন চারাটি আর আলোর দিকে বাঁকছে না এবং এর বৃদ্ধিও থেমে গেছে। এতে প্রমাণ হলো, বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠিটি লুকিয়ে আছে ওই ছোট্ট অগ্রভাগেই। এরপর তিনি কেটে নেওয়া সেই অগ্রভাগটি কিছুক্ষণের জন্য একটি আগার জেলির ব্লকের ওপর রাখলেন, যেন ভেতরের রাসায়নিকটি জেলিতে মিশে যেতে পারে। এবার ডগাহীন চারার কাটা অংশে শুধু জেলি ব্লকটি বসিয়ে দিতেই দেখা গেল চারাটি আবার স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে! সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটল তখন, যখন ভেন্ট জেলি ব্লকটিকে চারার ঠিক মাঝখানে না রেখে একপাশে সামান্য কাত করে বসালেন। দেখা গেল, জেলি ব্লকের সংস্পর্শে থাকা পাশের কোষগুলো দ্রুত লম্বা হচ্ছে এবং পুরো চারাটি তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ আলোর দিকে বেঁকে যাচ্ছে।
এই নিখুঁত পরীক্ষার মাধ্যমে ভেন্ট প্রমাণ করেন, উদ্ভিদের অগ্রভাগে তৈরি হওয়া এক বিশেষ রাসায়নিকের অসম বণ্টনের ফলেই গাছ আলোর দিকে বেঁকে যায়। পরবর্তীকালে এই জাদুকরী পদার্থের নাম দেওয়া হয় অক্সিন, যার গ্রিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। ১৯৩৪ সালে এই হরমোনের প্রধান প্রাকৃতিক রূপ হিসেবে ‘ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড’ শনাক্ত করা হয়। অক্সিনই হলো উদ্ভিদে আবিষ্কৃত প্রথম হরমোন, যা উদ্ভিদবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।
ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্রিটস ওয়ার্মল্ট ভেন্ট দেখলেন, ডগাহীন চারাটি আর আলোর দিকে বাঁকছে না এবং এর বৃদ্ধিও থেমে গেছে। এতে প্রমাণ হলো, বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠিটি লুকিয়ে আছে ওই ছোট্ট অগ্রভাগেই।
ক্ষুদ্র অণু, বিশাল প্রভাব: হরমোনের ম্যাজিক সিগন্যাল
হরমোনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো এদের অবিশ্বাস্য কার্যক্ষমতা। একজন দক্ষ অর্কেস্ট্রা পরিচালকের হাতে যেমন শতাধিক বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে সুর তোলে, তেমনি হরমোন কোটি কোটি কোষকে একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে। মাত্র কয়েক ন্যানোগ্রাম বা পিকোগ্রাম হরমোনই কখনো কখনো একটি পুরো অঙ্গের বিকাশ, একটি বীজের অঙ্কুরোদ্গম কিংবা একটি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যায় ‘স্মল মলিকিউলস, বিগ ইমপ্যাক্ট’—অর্থাৎ ক্ষুদ্র অণু, কিন্তু বিশাল প্রভাব।
কেন এত অল্প পরিমাণ হরমোনই যথেষ্ট
অবাক করার মতো বিষয় হলো, এক লিটার রক্তে হরমোনের ঘনমাত্রা মাত্র কয়েক ন্যানোমোল বা পিকোমোল (10⁻⁹ M থেকে 10⁻¹² M, অর্থাৎ প্রতি লিটারে এক বিলিয়ন বা এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক মোল) হলেও তা অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। কারণ, হরমোন নিজে সাধারণত রাসায়নিক বিক্রিয়ার সরাসরি উপাদান (বিকারক) হিসেবে খরচ হয়ে যায় না; বরং এটি একটি রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে। একটি হরমোন অণু তার নির্দিষ্ট গ্রাহক বা রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কোষের ভেতরে সংকেতের বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটে। ফলে একটি ক্ষুদ্র সংকেত মুহূর্তের মধ্যে হাজার থেকে লাখ লাখ জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে।
মাত্র কয়েক ন্যানোগ্রাম বা পিকোগ্রাম হরমোনই কখনো কখনো একটি পুরো অঙ্গের বিকাশ, একটি বীজের অঙ্কুরোদ্গম কিংবা একটি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ইনসুলিন হরমোন যেভাবে কাজ করে
খাবারের পর আমাদের রক্তে যখন গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। রক্তের স্রোত বেয়ে এই ইনসুলিন পৌঁছে যায় তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকোষে। সেখানে কোষের বাইরের ঝিল্লিতে থাকা ইনসুলিন রিসেপ্টরের সঙ্গে এটি নিখুঁতভাবে যুক্ত হয়। ব্যাপারটা অনেকটা নির্দিষ্ট তালার ভেতর সঠিক চাবি ঢোকানোর মতো। চাবিটি তালায় ঢোকামাত্রই কোষের ভেতরে একটি জটিল ও সুসংহত ধারাবাহিক সংকেত বা সিগন্যালিং ক্যাসকেড সক্রিয় হয়ে ওঠে।
এই সংকেতের সূত্র ধরেই কোষের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা গ্লুট৪ নামের গ্লুকোজ পরিবহনকারী প্রোটিনগুলো জেগে ওঠে। এরপর খুব দ্রুত এগুলো কোষের ভেতর থেকে সরাসরি কোষঝিল্লির ওপরের স্তরে এসে অবস্থান নেয়। ঝিল্লিতে উন্মুক্ত হওয়া এই গ্লুট৪ প্রোটিনগুলোর দরজা দিয়েই রক্তে ভাসমান গ্লুকোজ খুব সহজে কোষের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর কোষে ঢোকা গ্লুকোজ দ্রুত শক্তি উৎপাদন ও সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া ইনসুলিন শরীরে প্রোটিন ও চর্বি তৈরির প্রক্রিয়াও বাড়িয়ে দেয়। এ কারণেই অত্যন্ত অল্প পরিমাণ হরমোনও জীবদেহে গভীর ও বিস্তৃত প্রভাব ফেলতে সক্ষম।
বর্তমানে ক্রিসপার-ক্যাস৯ কে জিনোম এডিটিংয়ের সবচেয়ে নির্ভুল ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিবর্তন আনতে পারে।
জিনোম এডিটিং ও হরমোন: জীবনের নতুন সম্ভাবনা
ভাবুন তো, যদি এমন একটি প্রযুক্তি থাকে, যা একটি গাছকে আরও বেশি ফলনশীল করে তুলতে পারে, খরা বা লবণাক্ততায় টিকে থাকার ক্ষমতা বাড়াতে পারে, এমনকি মানুষের কিছু বংশগত রোগ সারানোর নতুন পথও খুলে দিতে পারে! কয়েক দশক আগেও বিষয়টি ছিল বিজ্ঞান কল্পকাহিনির মতো। কিন্তু আজ সেটিই বাস্তব। এই যুগান্তকারী প্রযুক্তির নাম জিনোম এডিটিং।
জিনোম এডিটিং হলো আণবিক স্তরের একধরনের জিনগত কাঁচি। এর সবচেয়ে পরিচিত প্রযুক্তি হলো ক্রিসপার-ক্যাস৯। বর্তমানে এটিকে জিনোম এডিটিংয়ের সবচেয়ে নির্ভুল ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিবর্তন আনতে পারে। যেহেতু হরমোনের উৎপাদন ও কার্যকারিতা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিন পরিবর্তন করে হরমোনের প্রভাব বাড়ানো বা কমানো যায়। ফলে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অর্জনের পাশাপাশি রোগ গবেষণা, চিকিৎসা এবং কৃষিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে।
ফল পাকানোর জন্য দায়ী হরমোন হলো ইথিলিন। জিন এডিটিংয়ের মাধ্যমে ইথিলিনের উৎপাদন ধীরগতির করে ফল ও সবজি দীর্ঘদিন তাজা রাখা যাচ্ছে। এতে খাদ্য অপচয় কমছে।
কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্ভিদ হরমোনে বিপ্লব
কৃষি খাতে জিনোম এডিটিং এবং উদ্ভিদ হরমোনের সমন্বয় খাদ্যনিরাপত্তায় বিশাল ভূমিকা রাখছে। যেমন উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন জিবেরেলিন তৈরির জিন সম্পাদনা করে এমন ধান ও গম তৈরি করা হয়েছে, যা অতিরিক্ত লম্বা হয় না। ফলে ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ হেলে পড়ে ফসল নষ্ট হয় না এবং ফলনও অনেক বেশি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরা ও লবণাক্ততা এখন বড় সমস্যা। উদ্ভিদের স্ট্রেস হরমোন অ্যাবসিসিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণকারী জিন এডিট করে ফসলের পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এটি খরাপ্রবণ অঞ্চলেও ফসল ফলাতে সাহায্য করছে। আবার ফল পাকানোর জন্য দায়ী হরমোন হলো ইথিলিন। জিন এডিটিংয়ের মাধ্যমে ইথিলিনের উৎপাদন ধীরগতির করে ফল ও সবজি দীর্ঘদিন তাজা রাখা যাচ্ছে। এতে খাদ্য অপচয় কমছে। পাশাপাশি ফল পাকানো বা সংরক্ষণে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহারও কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
উদ্ভিদের স্ট্রেস হরমোন অ্যাবসিসিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণকারী জিন এডিট করে ফসলের পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এটি খরাপ্রবণ অঞ্চলেও ফসল ফলাতে সাহায্য করছে।
চিকিৎসাক্ষেত্রেও মানব হরমোনে নতুন আশা
মানুষের শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা অনেক জটিল রোগের মূল কারণ। ভবিষ্যতে রোগীর জিনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা আরও সহজ ও কার্যকর হবে। জিনোম এডিটিং এ ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধানের পথ দেখাচ্ছে। ইনসুলিন হরমোনের অভাবে টাইপ-১ ডায়াবেটিস হয়। বিজ্ঞানীরা ক্রিসপার প্রযুক্তির সাহায্যে অগ্ন্যাশয়ের অকার্যকর কোষগুলোকে পুনর্গঠন বা প্রতিস্থাপনের গবেষণা করছেন, যাতে শরীর নিজেই আবার স্বাভাবিকভাবে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে। পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোনজনিত ত্রুটির কারণে সৃষ্ট বামনত্ব বা থাইরয়েড হরমোনের জন্মগত জটিলতাগুলো জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে নিরাময় করার গবেষণা চলছে।
বিজ্ঞান কখনো থেমে থাকে না। প্রতিদিনই নতুন গবেষণা আমাদের সম্ভাবনার নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে। জিনোম এডিটিং ও হরমোন গবেষণার সমন্বয় সেই সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো আগামী দিনের কৃষক এমন ধানের বীজ বুনবেন, যা কম পানি ও কম সারেই বেশি ফলন দেবে। হয়তো চিকিৎসকেরা এমন রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন, যা আজও দুরারোগ্য বলে বিবেচিত। জীবনের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকদের এই নতুন ভাষা বুঝে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে এক নিরাপদ, সুস্থ ও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে।
পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোনজনিত ত্রুটির কারণে সৃষ্ট বামনত্ব বা থাইরয়েড হরমোনের জন্মগত জটিলতাগুলো জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে নিরাময় করার গবেষণা চলছে।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন: হরমোন-নির্দেশিত কৃষি
আগামী দিনের কৃষিব্যবস্থা শুধু চিরাচরিত সার বা সেচের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না; বরং তা রূপান্তরিত হবে হরমোন-নির্দেশিত কৃষিতে। এটি এমন এক আধুনিক প্রযুক্তি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, ন্যানো-সেন্সর এবং স্যাটেলাইটের তথ্য সরাসরি যুক্ত হবে উদ্ভিদের হরমোন বিশ্লেষণের সঙ্গে। গাছ যখন খরা, অতিরিক্ত লবণাক্ততা বা পোকার আক্রমণের শিকার হয়, তখন বাইরে থেকে পাতা শুকানো বা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই তার কোষে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড বা জ্যাসমোনিক অ্যাসিডের মতো স্ট্রেস হরমোন তৈরি হতে শুরু করে।
ফসলের মাঠে থাকা জৈব-সেন্সরগুলো এই হরমোনীয় পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করবে এবং তা এআই ক্লাউডে পাঠিয়ে দেবে। ফলে একজন কৃষক হয়তো একদিন সকালে তাঁর মোবাইল ফোনে স্বয়ংক্রিয় এমন বার্তা পাবেন—‘আপনার ধানখেতে এবিএর মাত্রা বেড়ে গেছে; আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেচ দিলে ফলনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে।’ আজ যা কল্পবিজ্ঞান মনে হচ্ছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে আগামী এক দশকে সেটিই হতে যাচ্ছে কৃষির বাস্তব রূপ।
হরমোন-নির্দেশিত কৃষি এমন এক আধুনিক প্রযুক্তি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, ন্যানো-সেন্সর এবং স্যাটেলাইটের তথ্য সরাসরি যুক্ত হবে উদ্ভিদের হরমোন বিশ্লেষণের সঙ্গে।
সবশেষে বলা যায়, আমরা যখন একটি ফুল ফুটতে দেখি, একটি ফল পাকতে দেখি কিংবা একটি শিশুর বেড়ে ওঠা দেখি, তখন আমাদের চোখে পড়ে শুধু দৃশ্যমান ফলাফল। অথচ সেই দৃশ্যের আড়ালে নীরবে, নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী রাসায়নিক বার্তাবাহক—হরমোন। এক ফোঁটা হরমোনই বদলে দিতে পারে একটি গাছের বৃদ্ধি, একটি মানুষের জীবন, এমনকি একটি সভ্যতার ভবিষ্যৎ। তাই হরমোনের এই জাদু কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়; এটি প্রকৃতির সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও বিস্ময়কর বিজ্ঞান। হরমোনের গল্প শুধু উদ্ভিদ বা প্রাণীর গল্প নয়; এটি অভিযোজনের গল্প, যোগাযোগের গল্প, টিকে থাকার গল্প আর সর্বোপরি, জীবনের নীরব পরিচালকের গল্প।